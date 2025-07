video suggerito

Il Chelsea di Maresca batte il Fluminense ed è in finale al Mondiale per Club: Joao Pedro decisivo Il Chelsea è la prima finalista del Mondiale per Club. La squadra di Maresca ha battuto 2-0 la sorpresa Fluminense grazie a una doppietta di Joao Pedro.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Chelsea è la prima finalista del Mondiale per Club. La squadra di Maresca ha battuto 2-0 la sorpresa Fluminense grazie a una doppietta di Joao Pedro. Un gol per tempo per l'ex di turno che decide la sfida al termine di una partita quasi del tutto dominata dai Blues in grado di mettere alle corde gli avversari sin dal primo momento. Per il Chelsea seconda finale consecutiva in stagione dopo quella poi vinta in Conference League. I Blues affronteranno la vincente della sfida tra PSG e Real Madrid.

Joao Pedro porta in vantaggio il Chelsea dopo il primo tempo

Il Chelsea sin dai primi minuti di partita sembrava aver studiato alla perfezione il Fluminense e infatti con un possesso ostinato la squadra di Maresca prova a muovere il blocco difensivo del Fluminense che fino a questo momento si è dimostrata una squadra particolarmente solida come ammirato tra ottavi e quarti. I londinesi si rendono pericolosi prima con Enzo Fernandez e poi con il colpo di testa di Adarabioyo, palla fuori non di molto. Un preludio al gol che arriva al minuto 18 grazie a Joao Pedro.

L'azione si sviluppa a sinistra con Pedro Neto il cui cross respinto viene raccolto da Joao Pedro che lascia partire un tiro potentissimo per battere Fabio. Gol dell'ex, perché Joao Pedro è cresciuto nel Fluminense e dunque non esulta. Gusto sfiora il raddoppio successivamente mentre Arias va vicino al pari. Il match è vibrante e i brasiliani hanno anche avuto la possibilità di battere un calcio di rigore per fallo di mano di Chalobah che però viene cancellato dopo On Field Review. Il primo tempo si chiude 1-0 per il Chelsea che sfiora ancora una volta il raddoppio.

Il Chelsea la chiude nel secondo tempo ancora con Joao Pedro

Nella ripresa il Chelsea riparte così come aveva concluso trovando subito il gol del vantaggio. Micidiale ripartenza dei blues con palla a Joao Pedro che punta l'area, entra dentro sposta sul destro e calcia sotto la traversa. La squadra di Maresca, nonostante il doppio vantaggio prova ancora a cercare un altro gol per non lasciare speranze ai brasiliani nel caso in cui fossero riusciti ad accorciare le distanze. Il Fluminense però sembra alle corde e nonostante l'ottimo lavoro difensivo che ha provato in tutti i modi ad arginare le trame offensive dei Blues, la squadra di Maresca arriva sempre con grandissima facilità davanti alla porta.

Dopo una lunga girandola di sostituzioni da parte di entrambe le squadre a due minuti dall'inizio del recupero il Chelsea prova anche a rallentare il ritmo della gara e a gestire il doppio vantaggio. Al triplice fischio è infatti la squadra di Maresca a festeggiare l'accesso alla finale del Mondiale per Club che vedrà londinesi affrontare la vincente dell'altra semifinale in programma domani tra il PSG e il Rea Madrid.