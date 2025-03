Donnarumma eroico, para due rigori e il PSG elimina il Liverpool: Gigio è un muro impenetrabile

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Gigio Donnarumma eroico, para due rigori e il PSG elimina il Liverpool: il portiere della Nazionale Italiana è un muro impenetrabile ed è il vero protagonista della serata incredibile della squadra di Luis Enrique in casa dei Reds di Arne Slot.

Il numero uno del club francese para i rigori di Darwin Nunez e Curtis Jones nella serie finale mandando il Paris Saint-Germain ai quarti di finale, ma già durante il match era stato protagonista alcuni interventi favolosi. Risposta da grandissimo giocatore alle critiche pretestuose dopo la partita d'andata.

Donnarumma eroico, para due rigori e il PSG elimina il Liverpool

Gianluigi Donnarumma non è stato protagonista solo nella serie dei calci di rigore dopo i 120′ ma ha fatto parate decisive importantissime: una su tutte quella sul colpo di testa di Luis Diaz, con l'ex numero uno del Milan che si è allungato e ha respinto il tentativo dell'esterno offensivo colombiano del Liverpool.

Il portiere ex Milan è stato monumentale tra i pali, con interventi decisivi su Luis Diaz e Szoboszlai nei tempi regolamentari ma la sua prestazione ha raggiunto il massimo ai rigori con le parate a Nunez e Jones. Gigio ha trasmesso leadership e sicurezza a tutto il reparto difensivo, con uscite tempestive e una gestione impeccabile di diverse situazioni. Per questo motivo è stato premiato come MVP del match di Anfield Road.

Donnarumma: "Vedo tante critiche da alcuni, se si possono chiamare giornalisti"

Donnarumma nel post-partita si è espresso così: "Vedo tante critiche da alcuni, se si possono chiamare giornalisti. Parlano senza sapere cosa sia il mestiere del portiere. All'andata abbiamo subito un tiro in porta e un gol e quindi pensano subito che sia colpa mia. Ma io sorrido, lavoro e cerco di aiutare la squadra".

Il portiere del PSG ha risposto in maniera eccellente alle critiche pretestuose dopo la partita d'andata: in Francia lo avevano accusato per il gol subito nel primo match contro il Liverpool da Harvey Elliott.