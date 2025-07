video suggerito

Donnarumma sconvolto per Musiala: "All'intervallo ha mandato un messaggio Whatsapp. Non lo fa mai" Gigio Donnarumma era sconvolto dopo lo scontro con Musiala e ha scritto un messaggio su Whatsapp nell'intervallo della partita tra PSG e Bayern: il racconto dell'agente Vincenzo Raiola.

A cura di Vito Lamorte

Gigio Donnarumma era sconvolto dopo lo scontro con Musiala e ha scritto un messaggio su Whatsapp nell'intervallo della partita tra PSG e Bayern Monaco: "Una volta negli spogliatoi ha persino acceso il telefono. All'intervallo ha mandato un messaggio Whatsapp. Non lo fa mai", il racconto dell‘agente Vincenzo Raiola.

Lo scontro tra Donnarumma e Musiala è diventato un tema di grande dibattito durante e dopo la gara valida per i quarti di finale del Mondiale per Club: il giocatore tedesco ha riportato la frattura del perone e la lussazione della caviglia che lo terranno lontano dai campi di gioco per almeno 5-6 mesi.

Molti hanno puntato il dito contro il portiere italiano che ha fatto sapere la sua versione a La Gazzetta dello Sport: "Sono molto scosso da quanto accaduto, non era sicuramente mia intenzione far male a Musiala".

"Mi ha mandato un messaggio per dirmi che era scosso e che non l'aveva fatto apposta”: il retroscena

Vincenzo Raiola, sempre alla Rosea, ha parlato della situazione e dello stato d'animo di Gigio dopo quanto accaduto. L'agente del portierone italiano ha svelato un retroscena di quanto accaduto poco dopo l'episodio in campo: "Una volta negli spogliatoi ha persino acceso il telefono. In tanti anni che lavoriamo insieme non l'ha mai fatto. Di solito lo spegne un'ora prima del fischio d'inizio per concentrarsi sulla partita e lo riaccende dopo la gara. Stavolta mi ha mandato un messaggio per dirmi che era scosso e che non l'aveva fatto apposta”.

Il numero uno del PSG è parso disorientato dopo lo scontro e si è allontanato pur avendo capito che la situazione fosse molto delicata ma l'agente spiega così il suo comportameto: "Non ha voluto far finta di niente, Gigio è un ragazzo molto sensibile. Non sarebbe stato in grado di sostenere la scena e ha preferito allontanarsi per lasciare che i medici si occupassero al meglio di Musiala".

Donnaruma è stato travolto da numerose critiche, anche sui social, per la sua uscita su Musiala e Vincenzo Raiola ha risposto anche alle parole di Neuer arrivate nel post-partita: “In realtà capisco Neuer. Come dice Courtois, è normale che difenda il suo compagno di squadra. E ha ragione pure quando dice che ci si può comportare diversamente. È vero ma siamo tutti diversi e ognuno si comporta come può. Si è trattato di un episodio di gioco nell'eterno duello tra portieri e attaccanti".