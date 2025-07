video suggerito

Le condizioni di Musiala dopo l'infortunio con Donnarumma: "È grave, tempi di recupero lunghi" La nota ufficiale del club tedesco spiega come sta il giocatore dopo il tremendo incidente di gioco: "Frattura del perone a seguito di una lussazione della caviglia". Dovrà essere operato.

Jamal Musiala ha riportato la frattura del perone a seguito di una lussazione della caviglia. È il passaggio cruciale del comunicato del Bayern Monaco sull'infortunio del calciatore nella partita del Mondiale per Club con il Paris Saint-Germain. Il club tedesco ha confermato la gravità delle condizioni del giocatore che adesso sarà costretto a sottoporsi a intervento chirurgico.

Quali sono i tempi di recupero dopo l'operazione

Periodo di recupero? Fino a un massimo di sei mesi (ma molto dipende dai tempi della guarigione del perone) oltre alla necessità di procedere con massima cautela nel percorso di riabilitazione. L'obiettivo è anzitutto recuperare la piena funzionalità della caviglia, che nello scontro di gioco ha subito un torsione impropria Tanti, e al tempo stesso lasciare all'atleta la possibilità di ritrovare fiducia nel proprio corpo. Troppi considerati i tempi della stagione agonistica che tra campionato e Champions è come restare in apnea a lungo. Tanti, troppi visto che Musiala si era da poco ristabilito dopo un infortunio muscolare (strappo al bicipite femorale della coscia sinistra) che per tre mesi lo aveva tenuto fuori.

Il comunicato ufficiale del Bayern: "Grave infortunio"

La nota ufficiale del Bayern Monaco era la più attesa per conoscere la reale entità della lesione subita dal calciatore. La società ha confermato la preoccupazione per quanto accaduto.

Jamal Musiala ha subito un grave infortunio durante la partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo per Club tra l'FC Bayern Monaco e il Paris St. Germain negli Stati Uniti ed è stato sostituito a metà tempo. Gli esami medici dei campioni di Germania hanno rivelato che l'attaccante ha riportato la frattura del perone a seguito di una lussazione della caviglia. Il ventiduenne è volato da Orlando a Monaco domenica mattina e verrà operato a breve.

Max Eberl, direttore sportivo del Bayern, ha aggiunto qualche informazione ulteriore rispetto al comunicato, ribadendo quanto sia stato straziante per squadra, staff e club assistere al dolore di Musiala. "Questo grave infortunio e la lunga assenza sono un vero shock per Jamal e per tutti noi. È un duro colpo per tutti noi – le parole del dirigente riportate dal sito ufficiale -. Tutti sanno quanto Jamal sia importante per il nostro gioco e quanto sia fondamentale per la nostra squadra. Inoltre, l'impatto umano è incredibilmente duro, siamo tutti dispiaciuti per lui: Jamal si è appena ripreso da un infortunio e ora dovrà stare fuori per un altro lungo periodo. Da noi riceverà tutto ciò di cui ha bisogno. Lo sosterremo intensamente e gli saremo accanto, e non vediamo l'ora che torni in campo".

La dinamica dell'infortunio: lo scontro con Donnarumma in uscita

Manuel Neuer è stato molto severo nei confronti di Donnarumma per l'incidente che ha messo ko Musiala. Il portiere si è scusato ed era molto affranto ma non ha colpe per quanto accaduto: quel che sembrava una normale azione in cui un estremo difensore e un attaccante contendono la sfera s'è trasformata in qualcosa di doloroso. Tutto è successo quando Gigio, mentre Musiala era in contrasto con il difensore William Pacho, in tuffo gli è finito sulla caviglia sinistra: l'articolazione ha subito una torsione tremenda, il calciatore non si più rialzato e poi è stato portato via in barella.