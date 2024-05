video suggerito

Il Frosinone manda il Sassuolo in Serie B, Udinese-Empoli finisce al 104′: pazzesca lotta salvezza Il Frosinone manda il Sassuolo in Serie B, Udinese-Empoli finisce 1-1 al 104′ con due rigori nei minuti di recupero: la terza retrocessione si decide all’ultima giornata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Sassuolo è aritmeticamente in Serie B. Dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari, i neroverdi retrocedono dopo la vittoria del Frosinone in casa di Monza e il pareggio per 1-1 tra Udinese ed Empoli. Trionfo importantissimo per i ciociari, che si giocheranno le loro chance di salvezza all'ultimo turno di campionato.

I brianzoli di Raffaele Palladino hanno gestito il possesso mentre i ciociari hanno sfruttato le ripartenze. A decidere il match dell'U-Power Stadium è stata la rete di Walid Cheddira. La squadra di Eusebio Di Francesco si giocherà la salvezza in casa contro l'Udinese all'ultima giornata e ora ha tutto nelle sue mani.

I friulani hanno pareggiato in casa contro l'Empoli, nel secondo scontro salvezza di giornata, con un rigore di Lazar Samardzic al 104′ dopo che M'Baye Niang aveva portato avanti i toscani al 90′ sempre dagli undici metri. I toscani di Davide Nicola erano usciti dalla zona retrocessione fino a pochi istanti dal fischio finale ma il penalty fischiato dall'arbitro Guida per fallo su Payero, poi trasformato; li ha riportati al terzultimo posto: si giocheranno tutto in casa con la Roma all'ultima giornata ma adesso la loro permanenza non dipende più soltanto dal loro risultato.

Leggi anche Verona e Sassuolo ko, 6 squadre in lotta per la salvezza a due giornate dalla fine della Serie A

La squadra di Fabio Cannavaro sembrava destinata ad un vero e proprio spareggio in casa del Frosinone all'ultima giornata ma il rigore realizzato al 104′ ha cambiato la prospettiva e così l'Udinese è sempre quartultima a 34 punti: uno in più dell'Empoli e gli stessi del Verona, che ancora deve giocare il suo 37° turno contro la Salernitana.