Perché la Juventus Next Gen è finita nel Girone C della Serie C con 19 trasferte su 19 al sud La Juventus NextGen finisce nel girone C di Serie C composto da società del Sud. Ben 19 lunghissime trasferte previste in stagione per la squadra di Montero. Atalanta U23 ancora nel gruppo A con Milan Futuro nel girone B.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Lega Pro quest'oggi ha ufficializzato la composizione dei tre gironi di Serie C. C'era grande curiosità per capire quale collocazione avrebbero avuto Juventus NextGen, Atalanta U23 e Milan Futuro che da regolamento non potevano finire nello stesso girone. Ebbene se per il resto dei club il girone è stato scelto in base al criterio geografico, per le seconde squadre, in mancanza di accordo, si è proceduto al sorteggio. La più grande insidia era rappresenta dal gruppo C, in cui sono inserite le squadre del Sud. La sorte ha voluto che toccasse alla Juventus NextGen.

Un dettaglio non di poco conto dato che i bianconeri dal Piemonte dovranno affrontare trasferte lunghissime per tutto il resto della stagione. Ben diciannove partite fuori casa al Sud per la Juventus NextGen che dovrà viaggiare tra Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia. Una situazione che ha fatto infuriare diversi sostenitori bianconeri corsi a difendere la squadra B della Vecchia Signora. Per il resto, il Milan Futuro, ammesso dopo l'esclusione dell'Ancona, è stato inserito nel gruppo B con l‘Atalanta U23 nuovamente nel gruppo A.

Perché è stata scelta la Juventus NextGen come seconda squadra da inserire nel girone C

La collocazione della Juventus NextGen nel girone C di Serie C è stata decisa a seguito di un sorteggio. Non è stato possibile trovare un accordo su quale squadra dovesse finire nel raggruppamento logisticamente più lontano e così la sorte ha voluto che fossero i bianconeri a doverlo affrontare. I tifosi della Vecchia Signora non l'hanno presa benissima sottolineando come l‘Atalanta U23 sia rimasta nello stesso girone, quello A, per il secondo anno consecutivo. Altri invece volevano che fosse il Milan Futuro a finire nel gruppo C come ultima arrivata in Lega Pro.

Come cambia il regolamento: le seconde squadre possono retrocedere in Serie D

Per quanto riguarda il regolamento il Consiglio di Lega ha confermato la possibilità di promozione in Serie B per le seconde squadre e l’obbligo di rimanere ad almeno una categoria di distanza dalla prima squadra. La grande novità però sarà la possibilità di retrocedere in Serie D con possibilità di ripescaggio una volta arrivati a ridosso del campionato successivo.

I tre gironi del campionato di Serie C 2024/2025

GIRONE A: AlbinoLeffe, Alcione, Arzignano, Atalanta U23, Caldiero, Clodiense, Feralpisalò, Giana, Lecco, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona.

GIRONE B: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Entella, Gubbio, Legnago, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Vis Pesaro.

GIRONE C: Altamura, Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Cerignola, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, Messina, Monopoli, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Trapani, Turris.