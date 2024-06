video suggerito

Nasce Milan Futuro, la seconda squadra dei rossoneri: giocherà in Serie C dalla prossima stagione Il Consiglio Federale della FIGC ha dato il via libera al Milan per la creazione della seconda squadra: debutterà nel campionato di Lega Pro il prossimo 25 agosto.

A cura di Ada Cotugno

Il Milan ha presentato una grande novità per la prossima stagione: i rossoneri hanno dato vita a Milan Futuro, la seconda squadra della società che dal 2024/25 competerà in Serie C. Il progetto nasce sulla riga già tracciata di altri club come la Juventus Next Gen e l'Atalanta Under 23 che negli ultimi anni hanno vissuto una grande screscita.

Nasce ufficialmente Milan Futuro

Con un comunicato ufficiale da parte del Milan è stata annunciata la nascita della seconda squadra che sarà allenata da Daniele Bonera. A lui spetterà il compito di guidare giovani di talento all'interno del mondo del calcio professionistico: la domanda dei rossoneri è stata accolta dal Consiglio Federale della FIGC che ha dato il via libera alla creazione di Milan Futuro che completa così il quadro della prossima Lega Pro con 60 squadre.

Come spiegato all'interno del comunicato "Il progetto sportivo di Milan Futuro nasce con l'obiettivo principale di valorizzare il talento dei giovani cresciuti nel Settore Giovanile rossonero, che già si sono contraddistinti nelle ultime stagioni nei campionati di categoria, in Youth League e con le rispettive Nazionali giovanili per completarne il processo di maturazione fisico-atletica".

Bonera sarà l'allenatore

Il progetto di Milan Futuro partirà con l'arrivo della nuova stagione e il primo allenatore sarà Daniele Bonera. Una scelta non banale, dato che l'ex giocatore ha un trascorso importante in rossonero con 201 presenze totalizzate in nove stagioni e ha già esperienza come collaboratore tecnico dei rossoneri.

La squadra si radunerà per la prima volta l'8 luglio a Milanello, sotto l'occhio vigile di Paulo Fonseca che ne supervisionerà i primi passi. La prima partita ufficiale di Milan Futuro si giocherà l'11 agosto, con il primo turno preliminare di Coppa Italia Serie C mentre il campionato prenderà il via il 25 agosto.