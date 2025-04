Alex Jimenez squalificato andrà a giocare col Milan Futuro in Serie C: cosa dice il regolamento

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Alex Jimenez chiuderà una settimana del tutto particolare. L'esterno 19enne spagnolo passato in rossonero dal Real Madrid la scorsa estate, era stato schierato titolare da Sergio Conceicao nella semifinale d'andata del derby di Coppa Italia terminato 1-1. Il giocatore però è squalificato per Milan-Fiorentina e per questo la società ha deciso di sfruttarlo al meglio facendolo giocare con la squadra del Milan Futuro in Serie C per il weekend. Lo spagnolo ha accettato di aiutare i compagni mettendosi a totale disposizione per la partita contro il Sestri Levante.

La squadra di Massimo Oddo avrà dunque a disposizione un giocatore importante e di livello da schierare in campo in vista di una sfida fondamentale. Di fatto dal derby contro l'Inter, Jimenez si giocherà dopo pochi giorni la salvezza del Milan Futuro in Serie C. I rossoneri vogliono scongiurare l'incubo retrocessione in Serie D e le speranze di permanenza in Lega Pro passano anche da questa partita. Il Milan è terzultimo a +2 punti sull’ultimo posto che vale la retrocessione diretta. I rossoneri però sono a +1 sul penultimo posto, occupato proprio dal Sestri Levante.

Uno scatto di Jimenez nel derby giocato mercoledì dal Milan contro l'Inter.

Secondo il regolamento attualmente in vigore questo utilizzo di un giocatore in Serie C perché squalificato in Serie A è consentita per le squadre U23. Fino allo scorso anno infatti era vietata questa pratica: "Il calciatore dovrà scontarla nella squadra in cui militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato la sanzione e, fino a quando la squalifica non è scontata, il calciatore è inutilizzabile anche nell’altra squadra". Con il comunicato ufficiale n.267/A del 27 giugno 2024 questa norma non è più presente, è stata cancellata, e dunque di conseguenza consentita.

Anche per Obric dell'Atalanta è successa la stessa cosa a febbraio

Una cosa del genere era accaduta già a Bartesaghi dopo l'espulsione contro il Lecce ma anche a Relja Obric, difensore classe 2006 dell’Atalanta Under 23, che lo scorso mese di febbraio aveva ricevuto un’espulsione nella sfida contro la Pergolettese. Il giocatore, per questo motivo, fu convocato da Gasperini con la prima squadra in vista della sfida della Dea contro il Verona. Un'esigenza in quel momento per i bergamaschi visti i tanti infortuni nel reparto arretrato. Insomma, Jimenez dalla lotta alla finale di Coppa Italia passa alla lotta salvezza in C nella stessa settimana.