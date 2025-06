Herrera squalificato per aggressione all’arbitro al Mondiale per Club: rischia di non giocare più

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

È una stangata quella arrivata nei confronti di Ander Herrera, protagonista di una vera e propria follia al debutto nel Mondiale per Club: il giocatore del Boca Juniors è rimasto in campo soltanto 20 minuti prima di uscire per infortunio, ma in panchina ha dato spettacolo arrivando addirittura ad aggredire l'arbitro mentre era al VAR. Per placarlo è servito l'intervento di un membro dello staff di sicurezza ma il gesto gli ha comunque portato delle pesanti conseguenze.

Il giocatore è stato squalificato per quattro giornate dopo lo sfogo di rabbia avuto nei confronti del direttore di gara che è stato addirittura intimidito mentre visionava al monitor l'azione del possibile calcio di rigore da assegnare al Benfica. Il suo è stato un raptus violento ed è stato necessario allontanarlo di forza per evitare lo scontro fisico con l'arbitro che era a pochissimi passi da lui.

La stangata per Herrera al Mondiale per Club

Un gesto così richiede una sanzione esemplare e per questo Herrera è stato stangato con quattro giornate di squalifica. Il cartellino rosso che gli è arrivato mentre era in panchina è stato implementato da una punizione severa per l'aggressione messa in scena ai danni dell'arbitro che era al VAR per visionare un'azione sospetta. Il difensore lo ha intimidito e ha cercato anche lo scontro fisico, ma per fortuna è stato trattenuto dagli addetti alla sicurezza che hanno evitato il peggio. La scena è stata violenta e per questo è arrivata una lunga squalifica.

Herrera rischia di non giocare più al Mondiale per Club e il suo conteggio nella competizione potrebbe fermarsi a 20 minuti. salterà sicuramente le altre due partite del girone, quella contro il Bayern Monaco e l'ultima contro l'Auckland City, oltre all'eventuale ottavo di finale se gli argentini dovessero qualificarsi per il turno a eliminazione diretta. Ma non è tutto, perché la squalifica lo terrebbe fuori anche per l'eventuale quarto di finale e gli permetterebbe di tornare in campo solo se il Boca dovesse disputare la semifinale.