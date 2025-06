video suggerito

Ander Herrera tenta di aggredire l’arbitro al Mondiale per Club: raptus violento in campo Il calciatore del Boca si dimena, urla, sbraccia, inveisce contro il fischietto e sta quasi per arrivare faccia a faccia quando alle sue spalle spunta una mano che lo afferra in tempo. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiale per club 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ander Herrera è uno dei tre calciatori espulsi durate la partita del Mondiale per Club tra Boca Juniors e Benfica. L'ex giocatore di Atletico Madrid e Manchester United ha vissuto un esordio da dimenticare per la piega che ha preso la sua prestazione. È rimasto in campo per una ventina di minuti ma, a causa di un infortunio muscolare, è stato costretto a uscire subito alimentando perplessità sulle sue effettive condizioni fisiche precarie. Poi, in occasione della on-field-review per un calcio di rigore assegnato ai portoghesi, ha perso letteralmente la testa e s'è scagliato in maniera veemente contro l'arbitro. Ha sfiorato il contatto fisico, tale erano la rabbia che aveva in corpo e il clamore per le proteste nei confronti del direttore di gara. Compagni di squadra e membri dello staff non ce l'hanno fatta a trattenerlo: un video spiega bene lo stato visibilmente alterato del centrocampista spagnolo.

Il raptus di Herrera, si scontra con gli addetti alla sicurezza

Herrera si dimena, urla, sbraccia, inveisce contro il fischietto e sta quasi per arrivare faccia a faccia quando alle sue spalle spunta una mano che lo afferra in tempo e riesce a smorzarne lo slancio. Lui si divincola, è fuori di sé ed è impossibile fermarlo almeno fino a quando non intervengono anche un paio di addetti alla sicurezza. Uno di loro fa valere tutta la sua stazza per arginare la furia del giocatore: si piazza davanti a lui e lo respinge. Cosa ha provocato questa reazione? Era convinto (sbagliando) che non vi fosse alcun fallo su Otamendi e che la revisione da parte dell'arbitro fosse inutile. Invece, proprio quella verifica ha permesso di sanare una situazione che, diversamente, avrebbe penalizzato i lusitani.

Mondiale per Club già finito per lo spagnolo per squalifica e infortunio

Completata la valutazione al monitor, il fischietto messicano Cesar Arturo Ramos Palazuelos ha estratto dal taschino il cartellino e lo ha spedito sotto la doccia a calmare i bollenti spiriti. È stato il terzo provvedimento disciplinare del match così grave: in quel bailamme di interventi al limite del regolamento è finito anche l'ex attaccante del Torino, Belotti, pure lui cacciato dal campo ma per un'entrata durissima e pericolosa su un avversario. L'espulsione significa che Ander Herrera sarà sicuramente squalificato per la seconda partita della fase a gironi contro il Bayern Monaco ma, a giudicare dalla sua protervia e da quanto accaduto, è altissimo il rischio che il suo Mondiale per Club sia già concluso a prescindere dai tempi di recupero per l'infortunio. È il quarto in sei mesi da quando è al Boca Juniors.