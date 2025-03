Il gol di Politano al Milan nasce da un’intuizione di Conte: con un gesto ha guidato il Napoli

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il gol di Matteo Politano al Milan nasce da un'intuizione di Antonio Conte: con un gesto ha guidato il Napoli al vantaggio sui rossoneri dopo pochi secondi dall'inizio della partita dello stadio Maradona. Una situazione che non tutti hanno notato ma che è facilmente distinguibile rivedendo la rete dell'1-0 della squadra azzurra.

Primo tempo di grande livello da parte della squadra seconda in classifica, sia dal punto di vista fisico che tecnico da parte dei partenopei: il Napoli ha ‘azzannato' il Diavolo e la partita, mettendo subito in chiaro che tipo di situazione avrebbero trovato in campo i calciatori rossoneri.

Il gol di Politano al Milan nasce da un'intuizione di Conte

Il Napoli ha recuperato la palla dopo un lancio lungo e Meret ha aperto prima a sinistra e poi ha ricevuto ancora da Rrhamani: il portiere ha ceduto il pallone a destra a Buongiorno, che poi ha allargato per Di Lorenzo. Il capitano azzurro era aperto davanti alla panchina di Antonio Conte, che gli aveva dati indicazioni quando Meret aveva ceduto il pallone al compagno di reparto, e lo stesso allenatore gli ha detto di cercare subito la profondità alle spalle delle difesa del Milan.

Con molta probabilità l'ex CT aveva colto il movimento di Pavlovic in avanti per provare ad anticipare Lukaku: in questo modo ha lasciato molto spazio alle sue spalle e Gabbia, né tantomeno Theo Hernandez, non poteva coprire quella zona: Politano è stato bravo a controllare, resistere al ritorno del difensore serbo e battere a rete sul primo palo.

Pavlovic aveva immaginato un passaggio su Lukaku, collettore del gioco offensivo del Napoli, e aveva fatto un movimento in avanti per provare a mettere in difficoltà l'attaccante belga: a quel punto, però, Conte ha notato questa scelta del difensore avversario e ha chiesto a Di Lorenzo di cercare subito il lancio dietro la linea per Politano.

Con un'indicazione Antonio Conte ha guidato il Napoli al gol del vantaggio.