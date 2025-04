video suggerito

Otto squadre italiane in Europa nella prossima stagione, è possibile: dipende tutto dalla Fiorentina C'è ancora una sola possibilità per l'Italia di schierare comunque otto squadre nelle prossime Coppe per il 2025/2026. Tutto dipenderà dalla Fiorentina, che dovrà fare un finale di stagione dai due volti: vincere in Conference e crollare in campionato.

A cura di Alessio Pediglieri

L'eliminazione della Lazio dalla sfera europea dopo il KO contro il Bodo Glimt in Europa League ha di fatto condannato l'Italia del calcio a non poter schierare cinque squadre nella prossima Champions, a favore di una Spagna che ha invece visto proseguire in semifinale sia il Betis sia l'Athletic Bilbao, oltre al Barcellona. Ma c'è ancora una possibilità, l'unica, che potrebbe permettere al nostro calcio di schierare comunque otto squadre nelle Coppe: tutto dipende dalla Fiorentina.

Come l'Italia può ancora qualificare otto squadre in Europa per le Coppe 2025/2026

Le sorti del numero di squadre italiane che saranno inserite nelle coppe del prossimo anno è ancora in bilico. Se è vero che in Champions League il destino è già segnato – con solo 4 nostri club – potrebbero comunque essere ben otto le nostre rappresentanti in Europa anche per la prossima stagione. C'è un unico incastro, una sola opzione, ma è possibile se la Fiorentina, che si è sbarazzata del Celje, dovesse sollevare la Conference League, perché avrebbe di diritto un posto in Europa League.

Non è l'unica condizione, perché il destino dovrebbe regalare all'Italia del calcio anche un altro incastro complementare. La squadra di Palladino dovrebbe finire in campionato fuori dalla zona Coppe, ovvero in 8ª posizione (la stesa che ricopre oggi): solo in questa opzione sarebbe comunque la terza squadra italiana in Europa League senza però bruciare un posto in Conference, per la 6ª o la 7ª.

Fatale il crollo della Lazio, Inghilterra e Spagna irraggiungibili per l'Italia nel ranking Uefa

Dunque, il colore viola sarà determinante per il destino dell'Italia del calcio, che al momento annovera solamente due formazioni ancora in corsa: l'Inter in Champions e la Fiorentina in Conference. In un gioco di sorpassi e controsorpassi nella classifica ranking e sfruttando i regolamenti in vigore. Nel primo caso, l’eliminazione della Lazio dall’Europa League, ha definitivamente escluso la possibilità di 5 nostri club in Champions.

L’Inghilterra resta prima nel ranking con 26,319 punti e la Spagna si conferma seconda con 23,034: iberici irraggiungibili, grazie alle qualificazioni dell’Athletic Bilbao in Europa League e del Betis Siviglia in Conference, che sfiderà proprio la Fiorentina per un posto in finale. Purtroppo sul fronte ranking anche con una straordinaria doppietta di Coppe delle squadre di Inzaghi e Palladino l’Italia non ce la farebbe a superare le spagnole. Però la speranza di avere comunque otto italiane non è ancora tramontata: si deve tifare Fiorentina. Ma solo in coppa.