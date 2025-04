La Lazio sfiora l’impresa ma in semifinale di Europa League ci va il Bodo: biancocelesti ko ai rigori

video suggerito

La Lazio sfiora l'impresa ma in semifinale di Europa League ci va il Bodo/Glimt dopo i calci di rigore. Dal dischetto decisivo il rigore fallito da Castellanos per i biancocelesti.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Lazio sfiora l'impresa ma in semifinale di Europa League ci va il Bodo/Glimt dopo i calci di rigore. Partita infinita all'Olimpico con i biancocelesti che riescono a rimontare lo svantaggio di due gol nei primi 90 minuti grazie ai gol di Castellanos e Noslin. Ai supplementari è Dia a firmare la rete che vale il 3-0 e dunque la momentanea qualificazione della Lazio alla semifinale. Il gol di Helmersen però gela l'Olimpico e con il 3-3 complessivo delle reti segnate tra andata e ritorno la partita si chiude ai rigori. Dal dischetto decisivo il rigore fallito da Castellanos per i biancocelesti.

Il tacco messo a segno da Castellanos.

Il gol di Castellanos nel primo tempo illude l'Olimpico

L'urlo di un Olimpico gremito ha sospinto la Lazio sin dal primo minuto contro il Bodo/Glimt. Ospiti che partono leggermente meglio a inizio partita con qualche sortita offensiva pericolosa arginata al meglio dalla difesa biancoceleste. Unici pericoli di fatto per la squadra di Baroni che con Mandas in porta è riuscita a neutralizzare anche quei pochi tentativi fatti dai norvegesi. La Lazio ci impegna un po' ad uscire dal guscio ma quando ci riesce diventa spesso pericolosa. E grazie a un'iniziativa di Isaksen da destra trova il gol realizzato dal Taty Castellanos.

I biancocelesti recuperano alto proprio con Isaksen che arriva sul fondo e la mette dentro, splendido gesto tecnico dell'attaccante argentino che sblocca il risultato. Il suo di fatto è un colpo da maestro. La Lazio non molla e Pedro dall'interno dell'area si procura un'azione importante col pallone che finisce sui piedi di Lazzari il quale recupera il pallone e calcia dal limite ma il pallone va alto sulla traversa. Nel finale bellissimo recupero palla di Gila, che crossa in mezzo dalla destra. Zaccagni colpisce di testa e il pallone scheggia la parte alta della traversa.

Il gol di Noslin in pieno recupero.

La Lazio spinge nella ripresa e trova il gol che vale i supplementari

Il Bodo nella ripresa si presenta con maggiore condizione dalle parti della porta della Lazio. Gila e Romagnoli però fanno buona guardia e così l'azione gol più importante di inizio ripresa è ancora dei biancocelesti. Prima ci prova Isaksen con una conclusione pericolosa e dopo c'è stata la girata a botta sicura di Zaccagni su assist di Pedro, ma il pallone è centrale con Haikin che blocca. La Lazio tra il minuto 60 e 70 crea almeno altre tre occasioni pericolose con Zaccagni e Castellanos le cui conclusioni però non riescono a battere il portiere degli ospiti.

Baroni allora si gioca anche la carta Dia ma senza muovere nulla in fase offensiva. Dentro anche Dele-Bashiru entrato per creare il caos tra le linee. Zaccagni sfiora ancora il gol al 77′ con una punizione neutralizzata da Haikin. Ma il gol è nell'aria e infatti arriva praticamente al 93′ con soli 2 minuti da giocare prima dello scadere. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la spizzata decisiva di Romagnoli permette a Noslin appostato in area piccola di ribadire la palla in porta e portare il punteggio sul 2-0 e dunque 2-2 totale. Al triplice fischio si va ai supplementari.

Dia fa esplodere l'Olimpico dopo il momentaneo 3-0.

Tempi supplementari

La Lazio inizia i tempi supplementari con un durissimo boccone amaro da digerire, ovvero l'infortunio di Nuno Tavares. Il terzino esce in lacrime abbracciato da tutta la squadra e con gli applausi dell'Olimpico, al suo posto Hysaj. Cori dell'Olimpico per il portoghese. Poco dopo arriva la gioia per il popolo biancoceleste grazie al 3-0 firmato da Dia.

Il gol del Bodo che manda le due squadre ai calci di rigore.

Colpo di testa dell'ex Salernitana su cross di Guendouzi dal fondo e la Lazio completa la rimonta. Nel secondo tempo supplementare i biancocelesti si rendono subito pericolosi ma la priorità adesso è gestire il risultato ed evitare qualsiasi altro tipo di pericolo. Pericolo che però arriva e si concretizza con il gol del Bodo che fa 3-3 nel totale delle reti realizzate tra andata e ritorno. Helmersen con un colpo di testa batte Mandas da pochi passi.

Calci di rigore

Hauge (B) parato

Dia (L) gol

Fet (B) gol

Tchouana (L) parato

Sørli (B) gol

Noslin (L) fuori

Moe (B) gol

Guendouzi (L) gol

Berg (B) alto

Castellanos (L) parato