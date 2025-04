video suggerito

Chi va in Champions e in Europa League in Serie A dopo il fiasco dell'Italia nel Ranking Uefa La griglia delle squadre qualificate alle prossime edizioni delle Coppe europee non è ancora del tutto definita, le variabili Coppa Italia e Fiorentina possono ancora cambiare tutto.

La classifica del Ranking stagionale (fonte @FootRankings)

L'eliminazione della Lazio dall'Europa League dà il colpo di grazia alla Serie A, togliendo ogni speranza di agganciare il secondo posto nella speciale classifica del Ranking Uefa stagionale. Nella prossima stagione saranno solo quattro le caselle a disposizione delle italiane per partecipare alla Champions League. E quanto ci tocca per non essere riusciti a spingere l'asticella oltre 21.187 punti per effetto dei quali è impossibile raggiungere la Spagna, saldamente seconda a quota 23.250 alle spalle dell'Inghilterra (26.821). Gli iberici contano una squadra in semifinale per ogni competizione: il Barcellona, avversario dell'Inter nella "Coppa dalle grandi orecchie"; l'Athletic Bilbao che sfiderà il Manchester United in Europa League; il Betis Siviglia che se la vedrà con la Fiorentina. Uno scenario che pone un limite preciso a ogni più rosea previsione di risultati e calcoli correlati: il gap di -2.063 punti è incolmabile.

Chi va in Champions e in Europa League dalla Serie A

Il riflesso di una situazione del genere sulla classifica del campionato tricolore è uno solo: rende ancora più serrata la lotta per il quarto piazzamento che attualmente è nelle mani della Juventus che ha 59 punti e precede il Bologna (5°, 57 punti), la Lazio (6°, 56 punti) e la Roma (7°, 54 punti). Quattro squadre raccolte in 5 punti quando mancano 6 giornate alla fine della Serie A: è da questo lotto di squadre che si definiranno anche le partecipanti all'Europa League e alla Conference con la variabile della Coppa Italia che può modificare la fisionomia nella parte alta del tabellone considerato che in corsa ci sono ancora lo stesso Bologna (già certo della finale) e il Milan che deve affrontare il ritorno con l'Inter.

Allo stato dei fatti, tenendo conto della classifica attuale e in attesa della 33ª giornata, il quadro delle italiane che parteciperanno alle Coppe è il seguente:

Dal 1° al 4° posto in Champions: Inter (prima fascia), Napoli (terza fascia), Atalanta (seconda fascia), Juventus (seconda fascia)

Inter (prima fascia), Napoli (terza fascia), Atalanta (seconda fascia), Juventus (seconda fascia) 5° posto in campionato e vincitrice Coppa Italia in Europa League: Bologna (o Milan, in attesa della semifinale di ritorno con l'Inter)

Bologna (o Milan, in attesa della semifinale di ritorno con l'Inter) 6° posto in campionato in Conference: Lazio

La griglia delle qualificate: le variabili Coppa Italia e Fiorentina

Il quadro della situazione, però, può ancora cambiare. Non è la prima volta, infatti, che la vincitrice della Coppa Italia risulti già qualificata alle Coppe Europee attraverso il campionato. Il caso potrebbe ripetersi anche quest'anno considerato che ci sono alcune squadre (Bologna soprattutto e poi Milan) che lasciano ancora in bilico il lotto delle partecipanti alle competizioni continentali. Se a vincere il trofeo sarà una squadra già qualificata per la Champions oppure per l'Europa League si profilerà lo scenario seguente:

Dal 1° al 4° posto in Serie A qualificazione diretta alla Champions League

qualificazione diretta alla Champions League 5° e 6° posto Serie A qualificazione diretta all'Europa League

qualificazione diretta all'Europa League 7° posto in Serie A qualificazione ai playoff di UEFA Conference League

Altro fattore da considerare, la Fiorentina. La squadra di Palladino è in semifinale di Conference League, se arriva in finale e vince l'anno prossimo parteciperà all'Europa League e allora bisognerà capire quale sarà il piazzamento in campionato per avere una griglia definitiva a cominciare dal numero delle qualificate alle Coppe.