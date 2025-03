video suggerito

La mossa di Tudor dopo Juventus-Genoa: cinque giovani della Next Gen aggregati alla prima squadra Igor Tudor riparte dalla Juventus e dalle sue basi: la Next Gen. Il tecnico bianconero dopo la vittoria sul Genoa ha voluto cinque giocatori della squadra che milita in Serie C da aggregare a Locatelli e compagni.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus di Igor Tudor è ripartita da Kenan Yildiz. Il talento bianconero è stato decisivo nella vittoria di misura contro il Genoa alla prima del tecnico croato sulla panchina della Vecchia Signora. Un prodotto della Next Gen diventato nuovo numero 10 della Juventus sulle orme del suo idolo Del Piero. Il turco si è esibito in una giocata formidabile e il suo talento ricorda sempre più a tutti l'importanza di un settore giovanile come quello bianconero che negli anni ha prodotto diversi giocatori esplosi sotto la gestione di Massimiliano Allegri.

A prescindere dalle cessioni di Huijsen, Barrenechea, Fagioli, Miretti e Kean, solo per citarne alcuni, l'intenzione di Tudor sembra essere proprio quella di ripartire dal settore giovanile per impreziosire la prima squadra. E allora ecco che alla blanda ripresa degli allenamenti della Juve nella giornata di oggi, il tecnico bianconero ha preteso che venissero inseriti in gruppo anche cinque giocatori della Next Gen che milita nel girone C di Serie C. Un'intenzione chiara quella di Tudor anche in ottica Mondiale per Club per testare la loro condizione.

La Next Gen prima della sfida contro il Foggia.

La squadra di Brambilla, dopo la disastrosa gestione Montero, si è rialzata al meglio e in classifica è ormai lontana dalle zone calde della retrocessione. I bianconeri sono in una situazione tranquilla dopo aver messo insieme una lunga serie di risultati utili consecutivi. Merito anche di ragazzi come Gil Puche, Mancini e Afena-Gyan ai quali nella prima seduta sotto la guida di Tudor si sono aggiunti anche il classe 2007 Merola e il classe 2006 Boufandar. Giocatori che hanno contribuito alla rinascita della Next Gen e che Tudor sta tenendo sotto osservazione.

Come si sono svolti gli allenamenti della Juventus nella giornata di oggi

Afena-Gyan è il più noto per via del suo passato a Roma e Cremonese ma gli occhi sono puntati anche sullo stesso Boufandar, ovvero un mediano arrivato a Torino nel 2022 per passare alla Primavera l'anno successivo e che quest'anno vanta 33 presenze condite da 2 gol e 3 assist. La Juventus ha seguito una seduta di scarico per i protagonisti che hanno preso parte alla partita contro il Genoa, e invece una serie di partitelle insieme proprio ai ragazzi della Next Gen per il resto del gruppo, che tornerà in campo domattina.