Jarno Widar commuove al Giro Next Gen: prima aiuta un motociclista, poi scoppia a piangere Il Giro Next Gen 2025 ha regalato forte emozioni anche nella penultima tappa di sabato. Protagonista la maglia azzurra Jarno Widar: il 19enne belga della Lotto prima ha avvisato una moto dell'organizzazione di avere uno pneumatico a terra, poi è stato vittima di una brutta caduta. Arrivato al traguardo con quasi 30 minuti di ritardo, si è isolato ed è scoppiato a bordo strada in un pianto inconsolabile.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Giro Nerxt Gen 2025 è arrivato alla tappa 7 con una serie di emozioni che si sono susseguite lungo il percorso fino al traguardo, nella cornice di prato Nevoso dove a sorridere è stato il ceco Pavel Novák, giunto in solitaria al termine di una lunga fuga. Ma il vero protagonista di giornata è stato Jarno Widar il diciannovenne belga della Lotto che ha vissuto una delle giornate più contorte della sua giovane carriera: prima esce dal plotone aiutando un motociclista dell'organizzazione del Giro, poi a circa 30 km dall'arrivo cade rovinosamente, perdendo ogni speranza in classifica generale, finendo a bordo strada in lacrime, inconsolabile.

Scene da Giro d'Italia e poco importa se i protagonisti sono solo ragazzi poco più che maggiorenni in cerca di gloria e notorietà nel mondo del ciclismo dei grandi, dove si stanno ritagliando un po' di spazio, regalando un Next Gen ad alta gradazione adrenalinica visto che in classifica generale si deciderà tutto domenica nella ultima tappa di questa edizione 2025. Verso Prato Nevoso le emozioni non sono mancate e Widar, belga della Lotto che vestiva la maglia azzurra e in cerca di gloria, è stato nel bene e nel male colui che ha caratterizzato la frazione.

Prima con un gesto di assoluto altruismo e generosità: mentre il plotone procedeva compatto, senza alcun vincolo particolare, è scattato in avanti avvicinando la moto che precedeva il gruppo. Motivo? Il mezzo stava viaggiando con un pneumatico a terra: Widar si è avvicinato, ha richiamato l'attenzione e indicato il danno, evitando guai peggiori nel corso del tragitto.

Il secondo momento in cui Widar si è preso la scena non è stato però altrettanto edificante: a circa 30 chilometri dall'arrivo, il belga è stato vittima di una rovinosa caduta che lo ha costretto ad abbandonare ogni velleità in classifica generale in cui dovrà abbandonare la maglia azzurra. Al traguardo c'è arrivato comunque, a quasi 27 minuti di distacco dal primo, Novak, in 112a posizione. E forse domenica non prenderà nemmeno parte alla passerella finale del Next Gen 2025, viste le condizioni psicofisiche decisamente non ottimali.

Perché se sul fronte fisico il diciannovenne ha subito i classici danni post caduta, con escoriazioni e ferite, è sul fronte psicologico che è apparso distrutto. A tal punto da aver abbandonato la propria bici al traguardo e dirigersi solitario a bordo strada, scoppiando in un pianto inconsolabile. Attorniato dallo staff e dai compagni della Lotto che si sono stretti attorno a lui.