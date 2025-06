video suggerito

Juventus-Wydad, le probabili formazioni al Mondiale per Club: le scelte di Tudor

Dopo lo schiacciante 5-0 contro l'Al-Ain all'esordio al Mondiale per Club la Juventus si prepara per affrontare la sua seconda partita della fase a giorni. Davanti ci sarà il Wydad Casablanca che al debutto ha perso contro il Manchester City, verso fidante dei bianconeri per il primo posto nel Gruppo G: la supersfida è riservata per l'ultima giornata e Tudor vorrebbe arrivarci a punteggio pieno, con la difesa blindata e tutti i suoi uomini già pienamente rodati.

Per questo punta a una nuova partita perfetta anche contro i marocchini che sono un avversario allenante in vista dello scontro diretto con la squadra di Guardiola. Tudor va verso la conferma di quasi tutti i titolari dell'ultima partita, a cominciare dal trio d'attacco che potrebbe essere composto ancora da Conceiçao, Yildiz e Kolo Muani.

Le probabili formazioni di Juventus-Wydad

I bianconeri hanno l'obbligo di riconfermarsi dopo la vittoria nella prima partita del Mondiale del Club che ha lasciato ottime impressioni. Il 5-0 contro l'Al-Ain è stato un risultato importante e che ha permesso alla squadra di cominciare questa nuova avventura con il piede giusto. Tudor sta disegnando la Juve per la prossima stagione e prima di pensare al mercato farà i suoi esperimenti nella nuova competizione. Contro il Wydad potrebbe confermare quasi in blocco il gruppo dell'ultima partita, a confermare dall'attacco che ha dato grandi garanzie: Conceiçao, Yildiz e Kolo Muani hanno tutti segnato almeno un gol, segnale rassicurante in vista del nuovo campionato in cui l'allenatore potrebbe ripartire proprio dai più giovani.

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Kelly; Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz, Kolo Muani. Allenatore: Tudor.

WYDAD (5-4-1): Benabid; Moufid, Meijers, Ferreira, Boutouil, Moufi; Amrabat, Zemraoui, Moubarik, Lorch; Mailula. Allenatore: Benhachem.