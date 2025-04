Juventus-Lecce LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

La cronaca in diretta di Juventus-Lecce, in programma oggi alle ore 20:45 all'Allianz Stadium e in TV live su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 32ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

0

16' Lecce schierato in campo con la difesa a tre anche dopo l'uscita di Jean, Tiago Gabriel si posiziona alla sinistra di Gaspar. 14' Prolungato possesso della Juventus, ma il Lecce non concede varchi. 11' Sostituzione LECCE: esce Jean entra Tiago Gabriel. 11' Jean, visibilmente dolorante e sofferente, esce dal campo in barella quasi in lacrime. 9' Problema al ginocchio per Jean, gioco fermo, sanitari in campo. 6' OCCASIONE JUVENTUS! Pallone vagante in area, opportunità per Vlahovic: l'attaccante da buona posizione alza troppo la mira. 5' Lecce di nuovo pericoloso con Krstovic, Di Gregorio fa buona guardia sul primo palo. 5' PALO LECCE! Krstovic vince un contrasto con Locatelli e poi conclude da fuori area, pallone sul palo. 20:49 GOL! JUVENTUS-Lecce 1-0! Rete di Koopmeiners. Suggerimento di Vlahovic, Koopmeiners in area di sinistro con un tiro a incrociare non lascia scampo a Falcone. A cura di Redazione Sport 2' Subito in attacco la Juventus: tiro centrale di Vlahovic, nessun problema per Falcone. 20:46 Inizio primo tempo di JUVENTUS-LECCE! Dirige la partita l'arbitro Zufferli. A cura di Redazione Sport 20:42 Le scelte di Giampaolo: Krstovic unica punta, Pierotti e Morente ai suoi lati. Pierret e Coulibaly a metà campo, Danilo Veiga a destra, in difesa spazio a Jean. Le scelte di Tudor: Vlahovic attaccante centrale, Koopmeiners e Yildiz a sostegno. Locatelli e Thuram in mediana, Nico Gonzalez e McKennie sulle corsie esterne. Panchina LECCE: Fruchtl, Samooja, Tiago Gabriel, Guilbert, Sala, Berisha, Kaba, Helgason, Rafia, N'Dry, Rebic, Burnete, Karlsson, Banda. Panchina JUVENTUS: Pinsoglio, Daffara, Costa, Rouhi, Cambiaso, Savona, Douglas Luiz, Weah, Conceicao, Kolo Muani. Formazione LECCE (3-4-2-1): Falcone - Baschirotto, Gaspar, Jean - Danilo Veiga, Coulibaly, Pierret, Gallo - Pierotti, Morente - Krstovic. Formazione JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio - Kalulu, Renato Veiga, Kelly - Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie - Koopmeiners, Yildiz - Vlahovic. Manca poco all'inizio di Juventus-Lecce. I bianconeri in casa in campionato hanno vinto cinque delle ultime sei gare. 19:52 Benvenuti alla diretta della partita della 32^ giornata di Serie A, si affrontano Juventus e Lecce.