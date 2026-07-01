Calcio
video suggerito
LIVE

Inghilterra-RD Congo LIVE ai Mondiali 2026, diretta tv su DAZN: a che ora vedere la partita

La partita dei Mondiali 2026 in diretta da Dallas: tutti gli aggiornamenti live e risultato di Inghilterra-RD Congo, partita dei sedicesimi.

Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
1 Luglio 2026, 15:00
A cura di Alessio Morra
Immagine

In questo mercoledì 1 luglio si disputano tre partite dei Mondiali 2026. Si parte alle ore 18 con Inghilterra-RD Congo, l'incontro si disputerà ad Atlanta e inizierà alle ore 12 locali. Chi vince sfiderà il Messico negli ottavi. A seguire Belgio-Senegal, nella notte USA-Bosnia. Tutti gli incontri si potranno seguire su DAZN. Solo Belgio-Senegal sarà anche in chiaro su Rai 1. Già agli ottavi: Canada, Marocco, Paraguy, Norvegia, Francia e Messico, vincitore per 2-0 sull'Ecuador.

15:20

I risultati dei sedicesimi dei Mondiali 2026

  • Sudafrica-Canada 0-1
  • Brasile-Giappone 2-1
  • Germania-Paraguay 4-5 d.c.r.
  • Olanda-Marocco 3-4 d.c.r.
  • Costa d'Avorio-Norvegia 1-2
  • Francia-Svezia 3-0
  • Messico-Ecuador 2-0
A cura di Alessio Morra
15:10

I risultati delle partite del 30 giugno

Costa d'Avorio-Norvegia 1-2 (gol Nusa, Diallo, Haaland)
Francia-Svezia 3-0 (doppietta Mbappé, Barcola)
Messico-Ecuador 2-0 (Quinones, Jimenez)

A cura di Alessio Morra
15:00

Dove vedere Inghilterra-RD Congo ai Mondiali oggi in tv su Rai e DAZN

La partita tra l'Inghilterra e la Repubblica Democratica del Congo prenderà il via alle ore 18 ad Atlanta. Match molto più equilibrato di quanto possa sembrare. Inghilterra-RD Congo sarà visibile in diretta TV solo su DAZN, dunque sarà solo per abbonati. Così anche per lo streaming. Niente diretta in chiaro.

A cura di Alessio Morra
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views