Inghilterra-RD Congo LIVE ai Mondiali 2026, diretta tv su DAZN: a che ora vedere la partita

In questo mercoledì 1 luglio si disputano tre partite dei Mondiali 2026. Si parte alle ore 18 con Inghilterra-RD Congo, l'incontro si disputerà ad Atlanta e inizierà alle ore 12 locali. Chi vince sfiderà il Messico negli ottavi. A seguire Belgio-Senegal, nella notte USA-Bosnia. Tutti gli incontri si potranno seguire su DAZN. Solo Belgio-Senegal sarà anche in chiaro su Rai 1. Già agli ottavi: Canada, Marocco, Paraguy, Norvegia, Francia e Messico, vincitore per 2-0 sull'Ecuador.
I risultati dei sedicesimi dei Mondiali 2026
- Sudafrica-Canada 0-1
- Brasile-Giappone 2-1
- Germania-Paraguay 4-5 d.c.r.
- Olanda-Marocco 3-4 d.c.r.
- Costa d'Avorio-Norvegia 1-2
- Francia-Svezia 3-0
- Messico-Ecuador 2-0
I risultati delle partite del 30 giugno
Costa d'Avorio-Norvegia 1-2 (gol Nusa, Diallo, Haaland)
Francia-Svezia 3-0 (doppietta Mbappé, Barcola)
Messico-Ecuador 2-0 (Quinones, Jimenez)
Dove vedere Inghilterra-RD Congo ai Mondiali oggi in tv su Rai e DAZN
La partita tra l'Inghilterra e la Repubblica Democratica del Congo prenderà il via alle ore 18 ad Atlanta. Match molto più equilibrato di quanto possa sembrare. Inghilterra-RD Congo sarà visibile in diretta TV solo su DAZN, dunque sarà solo per abbonati. Così anche per lo streaming. Niente diretta in chiaro.