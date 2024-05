video suggerito

Ranieri in lacrime a 72 anni per la salvezza con il Cagliari: ricorda cosa gli ha detto Gigi Riva Claudio Ranieri ha ottenuto la salvezza con il Cagliari e si è commosso già a fine partita dopo la vittoria in casa del Sassuolo.

A cura di Marco Beltrami

Claudio Ranieri ha iniziato a piangere prima del pesantissimo calcio di rigore del definitivo 2-0 del suo Cagliari in casa del Sassuolo, e non è riuscito più a smettere anche durante la festa salvezza. Ne ha viste tante Sir Claudio, capace di vincere anche un titolo in Premier con il Leicester, in Inghilterra. Gli è passata davanti tutta la carriera, con emozioni fortissime.

Gli occhi lucidi in occasione del gol di Lapadula, sono diventati pieni di lacrime quando sciarpa al collo ha celebrato la matematica permanenza in Serie A conquistata dal suo Cagliari. Prima il ringraziamento ai giocatori, e poi il saluto a quei tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro supporto anche nei momenti difficili. Un pianto carico di belle sensazioni per Ranieri che poi nel post-partita ha provato a raccontare cosa ha provato.

Queste le sue parole: "Le lacrime? L'ultima impresa è sempre la più bella. Trentatrè anni fa vincemmo proprio in Emilia e conquistammo la salvezza, ci porta bene. Cagliari è casa mia e godiamoci questo risultato, sono contento di festeggiare con i nostri tifosi".

Per l'occasione, Ranieri non dimentica quello che gli disse il leggendario Gigi Riva, l'anno scorso quando i sardi ottennero la promozione dalla B, battendo il Bari in extremis: "L'anno scorso a Bari mi chiamò Gigi Riva e mi disse una frase che ho pronunciato anche oggi, prima del match". Quale futuro per l'esperto allenatore? E pensare che c'è stato un momento in cui aveva rassegnato le proprie dimissioni: "Quella volta dissi ai ragazzi che avevano bisogno di una scossa e dovevo andare via, visto che rendevano in allenamento ma non in partita".

Lì è venuto fuori però lo spirito di squadra e i giocatori hanno convinto Claudio Ranieri a restare: "Si sono ribellati e ho cambiato idea. I ragazzi hanno sempre dato tutto, anche quando abbiamo giocato male e sono arrivate critiche". E le richieste non mancavano per il tecnico che comunque ha sempre seguito il suo cuore: "Ho sempre seguito il cuore e mi sono rimesso a pedalare forte, l'entusiasmo è sempre di più della prima volta".