video suggerito

Gigi Buffon: “Mi fa piacere che qualcuno ricordi le parole di Luis Enrique di Gattuso”. Cosa disse Gattuso nuovo ct dell’Italia, Buffon ricorda la stima di Luis Enrique ai tempi del Valencia e respinge i pregiudizi su un calcio solo difensivo. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una domanda nella conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico dell’Italia ha sorpreso Gigi Buffon. Il capo delegazione della Nazionale è rimasto colpito quando sono state ricordate alcune dichiarazioni del passato di Luis Enrique proprio sul neo ct azzurro. Un'attestazione di stima importante, che arriva da un allenatore di livello come l’attuale tecnico del PSG campione d’Europa.

Cosa disse Luis Enrique su Gattuso, la domanda spiazza Gigi Buffon

Ma cosa disse esattamente Luis Enrique nel 2022, quando era ancora ct della Spagna? In quell’occasione, mentre seguiva da vicino i suoi giocatori in giro per l’Europa, si mostrò molto impressionato dal lavoro di Gattuso al Valencia: "È una delle squadre che preferisco guardare, mi piace la sua energia. Gattuso ha cambiato la mentalità dei calciatori".

Buffon riprende le parole di Luis Enrique

Buffon, interpellato su quelle parole che smentiscono il luogo comune di un Gattuso ancorato a un calcio difensivo e ruspante, ha replicato: "Mi fa piacere che tu sia a conoscenza di quell’intervista. All’epoca mi fece molto piacere perché avevo avuto l’opportunità di condividere con Rino tante esperienze da giocatore, e anche la possibilità di affrontare le sue squadre da avversario, dato che ho avuto una carriera piuttosto lunga".

Un’occasione, per l’ex portiere, per ricordare i duelli contro le formazioni allenate dal suo grande amico: "Ogni volta che le affrontavamo con la Juve, erano partite difficili. Si percepiva subito che dietro c’era un’identità precisa, razionalità, lavoro. E quando sei in campo lo capisci immediatamente se una squadra ha la mano di un allenatore capace. Con il Milan, con il Napoli… ogni volta ritrovavo quella sensazione".

Buffon difende Gattuso dalle etichette sul suo gioco

Buffon ha poi voluto chiarire uno dei pregiudizi più ricorrenti su Gattuso: "Rino ha sicuramente un tratto distintivo forte, perché è nella sua natura essere generoso, determinato, combattivo. Nessuno glielo toglierà mai, e nessuno deve negarglielo. Però allena da 12 anni, ha fatto esperienze in tutta Europa, e questo significa che ha avuto e sentito il desiderio di migliorarsi, di evolversi".

Infine, una riflessione più ampia sul perché si sia puntato su Gattuso: "Quando mettiamo un’etichetta a qualcuno, spesso lo facciamo per evitare di approfondire. L’etichetta ci consente di relegarlo in un angolo, e per noi rimarrà sempre quello. Ma chi lavora nel calcio, chi deve prendere decisioni importanti, deve andare oltre. Deve ragionare in modo completamente diverso".