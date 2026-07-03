“Il Paraguay affronterà una squadra africana”: Chilavert prima del match con la Francia ai Mondiali

José Luis Chilavert ancora una volta fa parlare di sé con dichiarazioni fuori dalle righe: l’ex portiere del Paraguay ha risposto alle parole dell’ex attaccante della Francia Christophe Dugarry, che ha pronosticato una facile vittoria della squadra di Deschamps negli ottavi dei Mondiali contro la formazione sudamericana.

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José Luis Chilavert non ha preso benissimo il pronostico di Christophe Dugarry – ex attaccante della Francia campione del mondo nel 1998 che ha previsto una facile vittoria della squadra di Deschamps negli ottavi dei Mondiali contro il Paraguay – e gli ha risposto con dichiarazioni a ruota libera. Come peraltro spesso gli capita in maniera spesso improvvida, per non dire orribile, come avvenne quando disse a proposito di Vinicius che "il calcio è per gli uomini" oppure dichiarò che "Mbappé vive con un travestito".

Chilavert a Dugarry: "Nel 1998 giocammo con la Francia, stavolta il Paraguay affronterà una squadra africana"

Stavolta il 60enne ex portiere, un monumento nel suo Paese, ha dato della "squadra africana" alla prossima avversaria del Paraguay nella Coppa del Mondo: "Christophe, hai ragione, nel mondiale del '98 abbiamo affrontato i francesi e ora il Paraguay affronterà una selezione dell'Africa", ha scritto in un post su X che riporta le precedenti dichiarazioni di Dugarry.

Quest'ultimo era in panchina e non entrò in campo quel 28 giugno del 1998, quando la Francia vinse col Paraguay negli ottavi dei Mondiali (giocati in casa e poi vinti) solo grazie al primo ‘golden gol' nella storia della coppa, messo a segno al 113′ da Laurent Blanc. La partita è ricordata anche per la grande prova tra i pali di Chilavert, che riuscì a guidare la strenua difesa dell'Albirroja fin quasi ai calci di rigore.

Cosa aveva detto Dugarry: "Il Paraguay verrà umiliato, massacrato"

Dugarry stavolta la vede molto più facile e alla vigilia della sfida degli ottavi in programma sabato a Philadelphia ha sententiato: "Il Paraguay verrà umiliato, massacrato. Vorranno difendersi perché sono incapaci, sono veramente incapaci . Lo ripetò due volte perché sia chiaro. In attacco sono un disastro".

Parole che hanno innescato la reazione sgradevole e dai toni razzisti di Chilavert, che si riferisce al fatto che la nazionale francese attuale ha tantissimi giocatori di origini africane, soprattutto subsahariane, anche se nati e cresciuti in Francia, volendo sottolineare il contrasto con la rosa della Francia del 1998.