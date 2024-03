Chilavert pronuncia parole inaccettabili su Vinicius: “Il calcio è per gli uomini” L’ex portiere del Paraguay Josè Luis Chilavert ha commentato con parole inaccettabili il pianto di Vinicius in conferenza stampa a proposito del razzismo: “Non essere frocio, il calcio è da uomini”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Solo qualche ora fa Vinicius era scoppiato a piangere in conferenza stampa davanti ai giornalisti brasiliani, dovendo rispondere alle solite domande che gli vengono rivolte sul razzismo, lui spesso fatto oggetto in Spagna di orribili insulti con riferimento al colore della pelle. Il 23enne attaccante in forza al Real Madrid era stato confortato dall'applauso dei presenti, ma poi c'è stato qualcuno che invece ha commentato la vicenda con parole inaccettabili. "Pane e circo, il primo che insulta e attacca gli avversari è lui. Non essere frocio, il calcio è da uomini", ha twittato Josè Luis Chilavert, ex portiere del Paraguay.

Un'uscita decisamente a vuoto da parte del 58enne, che ha tirato fuori dal cassettone di un'epoca fortunatamente passata il suo armamentario ‘machista' e omofobo. Vinicius aveva parlato a cuore aperto nella conferenza di vigilia dell'amichevole tra Spagna e Brasile che si giocherà stasera allo stadio Bernabeu di Madrid, spiegando che gli insulti razzisti che continua a ricevere – senza che nessuno riesca a fare niente per farli cessare – gli stanno facendo passare la voglia di giocare a calcio.

"Nessuno mi sostiene, ho sempre meno voglia di giocare – aveva detto – In Spagna il razzismo non è un crimine, ma non sto combattendo contro la Spagna, sto lottando contro il razzismo nel mondo. Penso che sia molto triste, ad ogni denuncia è più triste. Mi batto per questa causa affinché in futuro non succeda a nessuno". Poi c'era stato il crollo emotivo del calciatore, che era stato sostenuto dall'applauso dei giornalisti suoi connazionali.

Stasera Vinicius giocherà in casa, in quel Bernabeu dove produce magie a ripetizione, dunque il pubblico sarà tutto dalla sua parte: nella grande stagione delle merengues di Ancelotti c'è tantissima parte dell'ex Flamengo (18 gol e 8 assist in 28 presenze complessive).