Sei squadre italiane in Champions, per qualificarsi può bastare il sesto posto: ma solo in un caso La Serie A potrebbe contare su sei squadre qualificate alla prossima Champions League. C’è un caso specifico in cui, anche la sesta classificata potrebbe giocare la prossima massima competizione europea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Quante squadre italiane parteciperanno alla prossima Champions League? C'è una possibilità che la Serie A possa avere ben 6 rappresentanti nella massima competizione continentale, che dalla stagione 2024/2025 avrà una nuova formula. La Uefa infatti ha chiarito che questa intrigante prospettiva per il nostro calcio è concreta, anche se potrebbe concretizzarsi solo se una tra Atalanta e Roma dovesse vincere l'Europa League. Quali sarebbero dunque in questo caso le formazioni qualificate alla Champions? C'è una situazione specifica in cui a passare potrebbe essere anche la sesta.

Sei squadre in Champions League, cosa serve

Per adesso saranno cinque le squadre italiane che prenderanno parte alla Champions 2024/2025. Il posto aggiuntivo garantito dal ranking è stato infatti assegnato proprio all'Italia, grazie ai risultati ottenuti dalle nostre formazioni in questa stagione. Da cinque però, potremmo addirittura ritrovarci con 6 squadre al verificarsi di una determinata condizione, ovvero il trionfo in Europa di una tra Atalanta e Roma. In questo caso avremmo: 4 posti dal campionato, 1 per la detentrice dell’Europa League e 1 grazie al ranking Uefa.

Roma o Atalanta vincono l'Europa League, anche la sesta in Serie A può andare in Champions: la condizione

Innanzitutto per avere sei squadre italiane in Champions sarà necessario che una tra Roma e Atalanta vinca l'Europa League. La squadra di De Rossi e quella di Gasperini sono attualmente in semifinale dove affronteranno rispettivamente Bayer e Marsiglia. La vincente del trofeo sarà qualificata d'ufficio alla Champions, e per il sesto posto bisognerà tenere d'occhio la classifica finale della Serie A.

Se Atalanta o Roma dovessero vincere l'Europa League, e arrivare in graduatoria al quinto posto, allora anche la sesta classificata accederebbe alla prossima Champions League. Diverso invece il caso in cui la vincitrice italiana dell'Europa League arrivasse dal sesto posto in giù: in questo scenario, sarebbe la 5a a qualificarsi per la prossima edizione della Champions.