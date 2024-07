Mbappé pronto a comprare una squadra in Francia: il progetto può coinvolgere tutta la sua famiglia

video suggerito

Kylian Mbappé sarebbe pronto a comprare il Caen. Si tratta di una squadra che milita nella Ligue 2 francese (l'equivalente Serie B italiana ndr), e che avrebbe bisogno fortemente di nuovi acquirenti. L'attaccante del Real Madrid potrebbe infatti subentrare proprio al fondo Oaktree, nuovo proprietario dell'Inter, che nel 2020 aveva acquisito il 100% delle azioni del club diventando i proprietari esclusivi insieme a Pierre-Antoine Capton (socio di minoranza ndr). L'uscita di scena di Oaktree ha ora creato un problema alla società.

Secondo RMC Sport quello del Caen sarebbe un investimento portato avanti da tutta la famiglia di Mbappé attraverso la società "KM7", guidata dalla madre del calciatore, Fayza Lamari. La possibilità del Caen è diventata necessaria come confermato dallo stesso Pierre-Antoine Capton. "Vogliono moltiplicarsi secondo il modello americano", ha detto Daniel Riolo a RMC a proposito di questo potenziale nuovo progetto per la famiglia Mbappé attraverso la società "KM7". Il tutto nella sua prima stagione tra le fila del Real Madrid.

Un investimento anche romantico per Mbappé dato che prima di approdare al Monaco nel 2013, il francese sarebbe potuto approdare proprio al Caen. Undici anni dopo, il nuovo attaccante del Real Madrid potrebbe finalmente investire nel club. Dopo aver trascorso tutta la sua carriera in Ligue 1, Mbappé potrebbe dunque lasciare la Francia ma non il calcio francese provando ad acquisire il Caen che da tempo prova il grande ritorno in Ligue 1.

Il Caen fu rilevato all'80% nel 2020 da Oaktree, che però ormai ceduto la mano dopo aver annunciatol'intenzione di uscire dai giochi in autunno, vendendo le proprie quote per una somma pari a circa 10 milioni di euro, con la ricerca di nuovi investitori, che si ritroveranno di certo una società con basi sportive e finanziarie più solide rispetto a quattro anni fa quando Oaktree è subentrato. Un affare per Mbappé che potrebbe così rivestire due ruoli nel mondo del calcio: sia in campo che fuori.