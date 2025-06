video suggerito

Come sta Mbappé dopo il ricovero in ospedale: può saltare tutto il girone del Mondiale per Club Mbappé è stato dimesso dall’ospedale dopo il ricovero per gastroenterite acuta ma non può ancora allenarsi: salterà la partita contro il Pachuca, non c’è ancora una data per il rientro. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiale per club 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Kylian Mbappé era stato ricoverato in un ospedale di Miami per gastroenterite acuta pochi giorni dopo l'inizio del Mondiale per Club, Il francese è stato già dimesso dalla clinica ma il ritorno in campo non è così vicino: la competizione non è ancora cominciata per la stella del Real Madrid che ha accusato numerosi problemi fisici da quando è arrivato negli Stati Uniti ormai una settimana fa. Prima la febbre, poi l'isolamento dai compagni e infine il malessere che lo ha portato al ricovero e che probabilmente gli farà saltare tutta la fase a gironi del torneo.

Secondo gli aggiornamenti riportati da Marca l'ex PSG sarebbe ora in hotel assieme al resto della squadra, ma non può ancora allenarsi perché è troppo debole. Il problema persiste e verrà valutato giorno dopo giorno dallo staff medico dei Blancos che lo segue con attenzione. Sicuramente non ci sarà contro il Pachuca e difficilmente potrà essere utilizzabile da Xabi Alonso per l'ultima partita del girone contro il Salisburgo.

Come sta Mbappé dopo il ricovero

La condizione fisica del francese preoccupa ancora anche se il malessere dovrebbe ormai essere sotto controllo. Pochi giorni fa era stato ricoverato per gastroenterite acuta, ma è stato dimesso dall'ospedale per tornare nella sua camera d'albergo dalla quale non si è mosso negli ultimi giorni: da lì ha seguito l'esordio del Real Madrid al Mondiale per Club, sotto stretto isolamento a causa della febbre, ma la situazione è peggiorata e ha richiesto esami specifici in una clinica di Miami.

Leggi anche Inter presa in giro dai tifosi del Botafogo: il coro diventa subito un tormentone al Mondiale per Club

Dopo aver svolto tutte le cure del caso Mbappé si è riunito alla squadra, ma è ancora troppo debole per poter riprendere gli allenamenti insieme ai suoi compagni. Il Real Madrid volerà a Charlotte per la seconda giornata della fase a gironi in cui affronterà il Pachuca, ma il francese non sarà sull'aereo perché non è disponibile neanche per la panchina. Difficilmente si riprenderà per la sfida al Salisburgo che chiuderà la prima fase del Mondiale per Club e presumibilmente potrebbe rientrare per la fase a eliminazione diretta.