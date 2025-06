Papu Gomez infinito, dopo la squalifica pronto a tornare a 37 anni: “Il progetto del Padova è serio”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Due anni di squalifica per doping e 37 primavere sulle spalle non hanno scalfitto di una virgola il temperamento di Alejandro Gomez, oramai semplicemente conosciuto come "il Papu". Il trequartista argentino è ritornato al centro delle cronache per gli ultimi rumor di mercato che lo vogliono vicinissimo al Padova, neo promosso in Serie B: una notizia confermata da lui stesso che non ha nascosto l'intenzione di tornare in campo. "Alla mia età non guardo i soldi ma un progetto serio, quello del Padova lo è".

La conferma del Papu Gomez: contatti col Padova, "proposta seria"

"Ho parlato con Mirabelli". Quattro parole in una frase semplice ma diretta: il Papu Gomez lo ha rivelato ai microfoni di Sky a fronte di un tam-tam sempre più convinto che lo vorrebbe vicinissimo al Padova. Notizia che praticamente è stata confermata dallo stesso interessato, che si è detto assolutamente pronto per riprendere da dove aveva iniziato prima della squalifica lunghissima per doping che sembrava avergli posto una barriera insormontabile alla carriera: "Molto bello quando una società di dimostra il proprio affetto" ha spiegato il Papu dopo l'incontro con il responsabile dell'area tecnica e direttore sportivo dal Calcio Padova, "dandoti la sensazione di volerti fortemente".

Padova promosso in B, idea Gomez più che concreta: "Non guardo ai soldi"

Il Padova, neopromosso in B e alla ricerca di rinforzi adatti per onorare al meglio la serie cadetta, gli ha fatto veramente una proposta per tornare a giocare anche se al momento c’è distanza tra quanto offerto dal ds Mirabelli e le richieste del giocatore. Che ovviamente non guarda tanto ai soldi ma alla costruzione di qualcosa di importante sul fronte sportivo ma che pur sempre incide sulle finanze del club vento: "Alla mia età non guardo ai soldi" ha confermato il Papu a Sky, "bensì ad un progetto serio in cui si possa costruire qualcosa di importante. Ho voglia di tornare a giocare e provare a vincere domenica dopo domenica".

Il Papu in grande forma anche grazie alla sua palestra specializzata in riabilitazione

Gomez dopotutto è in perfetta forma fisica: i due anni di stop non lo hanno allontanato dagli allenamenti. Gli manca solamente il ritmo gara: "Devo ringraziare il Renate dove mi sono potuto allenare in questo periodo" ha assicurato l'argentino che ha anche avuto la possibilità di sfruttare la sua seconda attività che ha intrapreso in questo periodo, una palestra a Bergamo specializzata proprio in riabilitazione e recupero infortuni: "Mi sento benissimo, ho fatto un sacrificio enorme durante questi quasi 2 anni, non è stato facile mentalmente ma mi sono allenato sempre e tenuto bene fisicamente. Voglio decidere io quando smettere di giocare". Che potrebbe essere molto più in là di ora: "Quando ti tolgono qualcosa che ami è così, sono emozionato. Speriamo tutto si possa avverare"