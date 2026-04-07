Calcio
video suggerito
video suggerito

Litmanen senza tempo: a 55 anni torna in campo e giocherà con i suoi figli in Estonia

Jari Litmanen torna a giocare a 55 anni, 14 anni dopo il ritiro: il più grande giocatore finlandese di sempre riparte dall’Estonia, tra passione, famiglia e amore infinito per il calcio.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

A 55 anni Jari Litmanen riscrive ancora una volta la sua storia. L’ex fuoriclasse finlandese, simbolo dell’Ajax e protagonista anche con Barcellona e Liverpool, ha deciso di rimettere gli scarpini dopo ben 14 anni dal ritiro ufficiale.

Il suo ritorno avverrà in Estonia, con la maglia del Kalev Tallinn, club della città in cui vive ormai da tempo. Una scelta che va oltre il semplice aspetto sportivo: nella stessa squadra giocano anche i suoi figli, rendendo questa nuova avventura ancora più speciale. In realtà, Litmanen aveva già fatto una comparsa in campo lo scorso ottobre per aiutare la squadra in emergenza, ma ora è arrivata anche l’ufficialità per tutta la stagione.

Il ritorno è nato in modo del tutto spontaneo, come ha raccontato lo stesso ex fantasista: "All'improvviso, si sono ritrovati con un piccolo gruppo e, dato che mi stavo allenando sul campo, l'allenatore mi ha chiesto se potevo unirmi a loro per dare una mano come giocatore aggiuntivo ". Da semplice aiuto occasionale a nuovo capitolo di una carriera leggendaria, il passo è stato breve.

Leggi anche
Il Treviso torna in Serie C dopo tredici anni: campionato vinto con quattro giornate d'anticipo

Litmanen senza tempo: a 55 anni torna in campo

Considerato il più grande calciatore finlandese di sempre, Litmanen ha lasciato un segno indelebile soprattutto ad Amsterdam con la maglia dell'Ajax, dove fu protagonista della Champions League 1994-1995. Con la nazionale ha collezionato 137 presenze e 32 reti, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.

Oggi, a distanza di oltre un decennio dall’addio, il “Re” torna a calcare il campo con lo stesso entusiasmo di sempre. Non per inseguire trofei, ma per il puro piacere di giocare e condividere la sua esperienza, dimostrando che la passione per il calcio può davvero andare oltre il tempo.

Quella di Jari Litmanen assume sempre più le sembianze di una storia di passione, famiglia e amore infinito per il calcio.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Champions
Super Bayern al Bernabeu! Real Madrid battuto 2-1: Olise incanta, Luis Diaz e Kane decidono
Un lampo di Havertz nel recupero fa gioire l'Arsenal, Arteta esulta: Sporting battuto 1-0
Arteta distribuisce penne ai giocatori dell'Arsenal prima dello Sporting: li sta allenando
Real sotto accusa dopo il ko che regala la Liga al Barcellona: "I calciatori guardano i telefoni"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views