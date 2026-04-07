Litmanen senza tempo: a 55 anni torna in campo e giocherà con i suoi figli in Estonia

A 55 anni Jari Litmanen riscrive ancora una volta la sua storia. L’ex fuoriclasse finlandese, simbolo dell’Ajax e protagonista anche con Barcellona e Liverpool, ha deciso di rimettere gli scarpini dopo ben 14 anni dal ritiro ufficiale.

Il suo ritorno avverrà in Estonia, con la maglia del Kalev Tallinn, club della città in cui vive ormai da tempo. Una scelta che va oltre il semplice aspetto sportivo: nella stessa squadra giocano anche i suoi figli, rendendo questa nuova avventura ancora più speciale. In realtà, Litmanen aveva già fatto una comparsa in campo lo scorso ottobre per aiutare la squadra in emergenza, ma ora è arrivata anche l’ufficialità per tutta la stagione.

Il ritorno è nato in modo del tutto spontaneo, come ha raccontato lo stesso ex fantasista: "All'improvviso, si sono ritrovati con un piccolo gruppo e, dato che mi stavo allenando sul campo, l'allenatore mi ha chiesto se potevo unirmi a loro per dare una mano come giocatore aggiuntivo ". Da semplice aiuto occasionale a nuovo capitolo di una carriera leggendaria, il passo è stato breve.

Litmanen senza tempo: a 55 anni torna in campo

Considerato il più grande calciatore finlandese di sempre, Litmanen ha lasciato un segno indelebile soprattutto ad Amsterdam con la maglia dell'Ajax, dove fu protagonista della Champions League 1994-1995. Con la nazionale ha collezionato 137 presenze e 32 reti, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.

Oggi, a distanza di oltre un decennio dall’addio, il “Re” torna a calcare il campo con lo stesso entusiasmo di sempre. Non per inseguire trofei, ma per il puro piacere di giocare e condividere la sua esperienza, dimostrando che la passione per il calcio può davvero andare oltre il tempo.

Quella di Jari Litmanen assume sempre più le sembianze di una storia di passione, famiglia e amore infinito per il calcio.