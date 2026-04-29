Mazzarri torna ad allenare due anni dopo l’esonero dal Napoli: pronto a firmare con l’Iraklis

Dopo due anni di inattività Walter Mazzarri sarebbe pronto a ripartire dalla Grecia e dall'Iraklis, la squadra di Salonicco fresca vincitrice della Serie B greca. L'ex allenatore del Napoli ha deciso di ricominciare tutto lontano dall'Italia, in un campionato inedito che ha accolto pochi mesi fa anche Rafa Benitez, altro grande ex della piazza azzurra. In serata il tecnico toscano è sbarcato in città, accolto da qualche tifoso e anche da un mazzo di fiori, probabilmente per poter mettere la firma sul contratto e dare inizio a questa nuova avventura che lo aspetta a 64 anni. La sua ultima esperienza si è conclusa con l'esonero dagli azzurri pochi mesi dopo il suo ingaggio nella deludente stagione che ha visto alternarsi in panchina lui, Rudi Garcia e Calzona.

Mazzarri riparte dall'Iraklis

Il video pubblicato da SkySport mostra l'arrivo dell'allenatore a Salonicco, la città dove secondo i rumors tornerà ad allenare. È fermo da due anni, dalla fine della sua seconda parentesi al Napoli che si è conclusa con molta amarezza e un esonero arrivato nel mese di febbraio: da quel momento è rimasto in disparte in attesa della piazza giusta da cui ripartire e la nuova opportunità lo porta in Grecia all'Iraklis, fresca vincitrice del campionato di Serie B che nella prossima stagione giocherà nella massima serie greca.

L’arrivo di Mazzarri in grecia

Per il salto di categoria serve un nome esperto e Mazzarri è stato il prescelto per guidare la neopromossa tra le grandi del calcio greco: le trattative tra le parti sono in fase molto avanzata e dovrà firmare il contratto che svelerà il mistero anche sulla durata del suo progetto e sull'ingaggio che percepirà. I pochi mesi trascorsi al Napoli oltre due anni fa restano la sua ultima avventura nel mondo del calcio, ma a 64 anni il toscano ha deciso di rimettersi in gioco in un campionato inedito, lontano dall'Italia.