Conti e Macii non gareggeranno più insieme nel pattinaggio artistico: si separano dopo sette anni

Dopo sette anni le strade dei due pattinatori si separano. Macii comincerà la carriera da allenatore, Conti troverà un nuovo partner per continuare a gareggiare.

Finisce così una lunga storia vincente, chiusa con la medaglia di bronzo nel team event delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: dopo sette anni si scioglie la coppia del pattinaggio artistico formata da Sara Conti e Niccolò Macii, due atleti in grado di superare grandi difficoltà e di regalare immense gioie allo sport azzurro. Non è uno scossone, ma una separazione pianificata nel tempo e comunicata nel momento più opportuno.

Il pattinatore si ritirerà dalle competizioni per cominciare la sua carriera da allenatore, mentre Conti dovrà trovare un nuovo partner per continuare a incantare sul ghiaccio come ha sempre fatto. Le Olimpiadi Invernali sono state l'ultimo palcoscenico importante che hanno chiuso con un bronzo storico per il pattinaggio italiano, arrivato dopo un momento di estrema difficoltà coinciso con la fine della loro relazione sentimentale.

Conti e Macii hanno vinto il bronzo nel team event alle Olimpiadi Invernali

Conti e Macii non pattineranno più insieme

Per sette anni ci hanno incantati con la loro delicatezza sul ghiaccio che li ha portati a vincere due bronzi ai Campionati Mondiali del 2023 e del 2025, oltre a un oro e un argento ai Campionati Europei e otto podi Grand Prix di con le due vittorie del 2023 e del 2024. Sono stati un pilastro dello sport italiano ma in una conferenza tenuta alla Questura di Bergamo hanno detto basta. Conti sa già cosa farà: "Vorrei allenare e creare un polo sportivo per aumentare il livello degli atleti nel nostro sport. Posso dire con sincerità che sono molto soddisfatto di noi, di quello che abbiamo fatto e di quello che siamo stati nel bene e nel male".

Macii invece dovrà trovare un nuovo partner per continuare a gareggiare. Il nome però è ancora ignoto e dovrà raccogliere una grande eredità: "Non so ancora chi mi affiancherà, ho fatto solo alcune prove. Ci sono delle persone che mi hanno fatto ricredere, facendomi capire che la Sara di oggi può chiedere un po’ di più, può pretendere di avere qualcuno che abbia quella fame che io ho avuto con Niccolò". La decisione era stata presa da tempo ma è stata comunicata soltanto ora per questioni logistiche. Lo avevano stabilito da qualche anno e hanno deciso di vivere insieme le Olimpiadi Invernali prima di separarsi dopo sette anni e intraprendere strade diverse.