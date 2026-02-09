Conti e Macii bronzo olimpico dopo l’amore finito: “Sono volati stracci, lo psicologo ci ha aiutato”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La medaglia di bronzo di Sara Conti e Niccolò Macii nel team event di pattinaggio delle Olimpiadi di Milano-Cortina ha un sapore speciale. Una coppia che ha saputo ritrovarsi: l'amore che aveva legato questi due atleti nella vita privata è finito, lasciando il posto ad un feeling che ha permesso loro di continuare a crescere sul ghiaccio, non senza difficoltà. E oggi la gioia è immensa per un successo storico per gli sport invernali azzurri.

Chi sono Sara Conti e Niccolò Macii, bronzo nel team event alle Olimpiadi

Sara Conti e Niccolò Macii pattinano praticamente da sempre. La 25enne e il 30enne di Milano, entrambi delle Fiamme Ore, hanno iniziato però a gareggiare insieme dal 2019. In quel momento la loro carriera e la loro vita sono cambiate per sempre. Un anno prima infatti i due si erano conosciuti e innamorati, condividendo la passione per il pattinaggio. Da lì in poi hanno trasferito la loro intesa sul ghiaccio e i risultati hanno dato loro ragione.

L'amore e i trionfi insieme nel pattinaggio

Sono diventati infatti una coppia eccezionale capace di vincere nella stagione di grazia 2022/2023, l’oro agli Europei e il bronzo ai Mondiali. Risultati mai ottenuti dall’Italia, a conferma di un sodalizio perfetto. Quelle prime volte però hanno rischiato di diventare anche le ultime, visto che i due si sono lasciati.

Leggi anche Che fine hanno fatto i taxi volanti promessi per le Olimpiadi

I problemi e l'aiuto dello psicologo

Quando l’amore è finito, Sara e Niccolò sono rimasti compagni di pattinaggio, ma i problemi si sono riversati anche nelle gare, con non pochi problemi. Impossibile inizialmente tenere fuori le divergenze di vedute durante le competizioni. A Sette, Sara ha raccontato: "Quando un amore si rompe, spesso anche la coppia artistica va in frantumi. Credo che noi dobbiamo essere orgogliosi perché abbiamo tenuto duro e siamo riusciti a ritrovare la forza di rimetterci insieme in pista e di riprendere a perseguire i nostri obiettivi, anche con l’aiuto di uno psicologo".

A poco a poco però i due sono riusciti a ritrovare in pista l'intesa smarrita e i risultati si sono visti. Macii ha dichiarato a tal proposito confermando il ritorno del sereno dopo tanta pioggia: "Quando abbiamo interrotto il nostro rapporto, in pista sono volati gli stracci, ora invece ci lega un bel rapporto di amicizia. Sara il 29 agosto sarà al mio matrimonio". E ci andrà con il nuovo partner Tim Dieck, atleta di origini tedesche che difende i colori della Spagna. L'amore è sfumato ma la serenità e la complicità sulle lame è tornata più forte che mai, con una medaglia di bronzo che vale molto di più per questa coppia che ha saputo ritrovarsi.