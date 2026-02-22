Il jet privato di Jutta Leerdam, coi palloncini arancioni e i cuscini Hermès da 1000 euro

Jutta Leerdam ha lasciato il villaggio olimpico a bordo di un jet privato di lusso, decorato con palloncini arancioni (colore dei Paesi Bassi) e cuscini Hermès.

Jutta Leerdam

Jutta Leerdam ha lasciato il villaggio olimpico, al termine di un'edizione dei Giochi che l'ha vista grande protagonista, in termini di polemiche, ma soprattutto di risultati. La pattinatrice olandese ha portato a casa due medaglie, un oro e un argento, ma si è parlato di lei non solo per le prestazioni sportive di alto livello. L'atleta è stata molto criticata per il suo atteggiamento, per lo sfoggio che fa sui social del tenore di vita lussuoso: è seguita da oltre 5 milioni di follower. A loro ha mostrato il jet privato con cui ha lasciato le Olimpiadi, con le due medaglie d'oro bene in vista al collo.

Come è fatto il jet privato di Jutta Leerdam

"Addio Olimpiadi. Non riesco a credere che me ne vado con il mio sogno al collo e record olimpico": così ha scritto Jutta Leerdam in un post condiviso su Instagram. Ai suoi 5 milioni di follower ha mostrato il momento della partenza, quando ha lasciato il villaggio olimpico a bordo di un velivolo personalizzato.

Il jet privato, infatti, è stato preparato di tutto punto per accogliere la campionessa in grande stile e celebrare il suo trionfo. Il mezzo dovrebbe appartenere al fidanzato dell'influencer, che dal 2023 ha una relazione col pugile statunitense Jake Paul. L'aereo era decorato con palloncini arancioni, stesso colore della divisa olimpica di Jutta Leerdam al momento della vittoria. L'arancione è il colore dei Paesi Bassi, che ha rappresentato alle Olimpiadi.

L’interno del jet

Con questo colore sicuramente si è voluto quindi omaggiare le sue imprese. Ma l'arancione è anche uno dei colori più iconici di un noto brand: Hermès ha fatto di questa nuance un punto fermo della sua palette, la sua tonalità di punta. Non potevano, quindi, che essere di questa Maison i dettagli lussuosi con cui è stato arredato il jet, andando dunque a richiamare i Paesi Bassi ma anche lo sfarzo e la moda che l'influencer così tanto ama.

Le medaglie e sullo sfondo la Birkin e i cuscini Hermès

Ogni cuscino costa da 690 euro a 1000 euro a seconda della grandezza (piccolo o grande). Ma dire Hermès, significa dire soprattutto Birkin, la borsa più famosa del mondo, la più ambita e più amata dalle celebrities. Proprio questo prestigioso modello si intravede negli scatti ed è stata l'atleta stessa a sottolineare che si tratta del regalino cin cui ha chiuso l'avventura olimpica, oltre alle due famigerate medaglie.