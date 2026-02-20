Jutta Leerdam lascia il Villaggio Olimpico di Milano: “Me ne vado con due medaglie e una Birkin”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jutta Leerdam è stata senza dubbio una delle principali protagoniste delle Olimpiadi di Milano Cortina grazie alle due medaglie portate a casa. La pattinatrice di velocità ha visto la sua popolarità, già importante, schizzare alle stelle grazie ai suoi eccezionali risultati sportivi. E questo le ha permesso anche di diventare ancor più "personaggio" sui social network e non solo dove era già in trend. Il messaggio con cui si è di fatto congedata dai Giochi conferma tutto.

Jutta Leerdam si congeda dalle Olimpiadi di Milano Cortina

Tempo di bilanci per questa fortissima atleta che torna in Olanda più che soddisfatta. Nel suo ultimo video caricato sui suoi seguitissimi profili Jutta ha infatti affermato: "È tempo di dire addio alle Olimpiadi. Non riesco a crederci. È stato un viaggio pazzesco, e me ne vado con un oro, un argento e una Birkin". Già perché Leerdam ha prima di tutto confermato il suo status sportivo a Milano Cortina in pista.

Il regalo costoso di Leerdam, una delle borse più lussuose del mondo

L'atleta olandese sei volte vincitrice del titolo mondiale e argento olimpico a Pechino ha brillato anche alle Olimpiadi invernali 2026 con un oro nei 1000 metri pattinaggio di velocità (impreziosito dal record olimpico) e un argento nei 500 metri. Riflettori ancor di più puntati su Jutta Leerdam che dopo i trionfi si è tolta anche qualche sfizio: lo shopping con il fidanzato Jake Paul, famoso pugile e youtuber, le ha permesso di acquistare una prestigiosa borsa Birkin 25, una delle più costose del mondo. Un oggetto iconico che ha un prezzo che può variare dagli 8mila ai 25mila euro (cifre che possono aumentare per alcuni modelli ancor più esclusivi) e che addirittura richiede liste d'attesa per avere un diritto di prelazione sull'acquisto.

Il messaggio della pattinatrice olandese

E proprio nel video-messaggio di addio alle Olimpiadi, la pattinatrice ha mostrato prima le medaglie e poi la Birkin, visibilmente emozionata. Ha ringraziato il suo team, che non l'ha mai lasciata sola e la sua famiglia definita il suo "sistema di sostegno". Senza dimenticare poi i tifosi: "Grazie anche a voi che mi avete sostenuta. Avere persone così straordinarie intorno era già una vittoria, e ora sono campionessa olimpica. Grazie mille. Sono felicissima. Ho un aspetto folle, sono malata, ma ne è valsa la pena. Ci vediamo molto presto. È tempo di lasciare il traguardo. Vi voglio bene".

Se ne va da vincitrice assoluta Jutta Leerdam che si è presa la scena sulla pista di Milano Cortina confermando le aspettative riposte nei suoi confronti. È lei una delle regine di questa edizione dei Giochi, capace di non pagare dazio alla pressione sulle sue spalle. Non era facile anche perché alla luce della sua popolarità aveva tutti gli occhi addosso. Grande carattere da parte di questa ragazza che ora può godersi un po' di meritato riposo, e anche qualche sfizio in questo vero e proprio magic moment, sportivamente e non.