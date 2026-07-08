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Paolini-Kostyuk oggi a Wimbledon in diretta LIVE: a che ora gioca e dove vederla in TV

In diretta i quarti di finale tra Paolini e Kostyuk: alla ore 14.30, orario italiano, le due si affronteranno sul campo centrale.

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8 Luglio 2026 , 7:00
A cura di Alessio Morra
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Wimbledon in diretta: Jasmine Paolini, numero 17, incontra la n.12 del seeding Marta Kostyuk per i quarti di finale sul campo centrale. La partita inizia alle ore 14:30, è possibile seguirla in TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW, tutto per abbonati. Non c'è diretta in chiaro.

09:00

Oggi gioca anche Cobolli

Dopo la partita di Paolini con Kostyuk sarà la volta di Flavio Cobolli che scenderà in campo contro il carnaede inglese Arthur Fery.

A cura di Alessio Morra
08:30

Il programma della giornata a Wimbledon

Sul campo centrale l'Italia domina. Dalle 14:30 c'è Paolini-Kostyuk, a seguire Cobolli-Fery. Mentre sul campo 1 si parte alle ore 14 con la sfida tra Mertens e Noskova. Poi l'atteso incontro tra Fritz e Zverev.

A cura di Alessio Morra
08:00

Il percorso di Kostyuk a Wimbledon

Ha perso solo due set in quattro partite Kostyuk che in questa stagione ha fatto un enorme salto di qualità. Ha perso un set al terzo turo con Emma Navarro e uno con la ceca Blinkova. Vittorie secche contro Nadia Podorska e l'americana Kruger.

A cura di Alessio Morra
07:30

Il percorso di Paolini a Wimbledon

Jasmine ha iniziato Wimbledon perdendo 0-6 il primo set con l'americana Montgomery, poi piegata 6-4 7-5. La svizzera Golubic sconfitta in due set, così come la greca Sakkari. La partita degli ottavi è stata combattuta e vincente, contro la filippina Eala, superata 6-4 4-6 6-3.

A cura di Alessio Morra
07:20

I precedente tra Paolini e Kostyuk, Jasmine avanti 2-1

Sono tre e piuttosto datati i precedenti tra Jasmine e Marta, l'italiana conduce 2-1. Dopo aver perso il primo head to head ha vinto le successive sfide, l'ultima a Cincinnati, sul cemento, nell'estate del 2023.

A cura di Alessio Morra
07:10

Dove vedere la sfida in tv e streaming

L'incontro tra Jasmine Paolini e Marta Kostyuk si potrà seguire in diretta TV solo su Sky e in streaming con Sky Go e NOW. La partita aprirà il programma del Campo Centrale a partire dalle ore 14:30.

A cura di Alessio Morra
07:00

Paolini-Kostyuk giocano alle ore 14.30

Jasmine Paolini a Wimbledon si è ritrovata e oggi scende in campo per la partita dei quarti di finale, in programma sul Campo Centrale alle ore 14:30. L'avversaria è l'ucraina Marta Kostyuk, giocatrice in ascesa, recente finalista al Roland Garros. Diretta TV solo su Sky.

A cura di Alessio Morra
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