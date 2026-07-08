Paolini-Kostyuk oggi a Wimbledon in diretta LIVE: a che ora gioca e dove vederla in TV

Wimbledon in diretta: Jasmine Paolini, numero 17, incontra la n.12 del seeding Marta Kostyuk per i quarti di finale sul campo centrale. La partita inizia alle ore 14:30, è possibile seguirla in TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW, tutto per abbonati. Non c'è diretta in chiaro.
Oggi gioca anche Cobolli
Dopo la partita di Paolini con Kostyuk sarà la volta di Flavio Cobolli che scenderà in campo contro il carnaede inglese Arthur Fery.
Il programma della giornata a Wimbledon
Sul campo centrale l'Italia domina. Dalle 14:30 c'è Paolini-Kostyuk, a seguire Cobolli-Fery. Mentre sul campo 1 si parte alle ore 14 con la sfida tra Mertens e Noskova. Poi l'atteso incontro tra Fritz e Zverev.
Il percorso di Kostyuk a Wimbledon
Ha perso solo due set in quattro partite Kostyuk che in questa stagione ha fatto un enorme salto di qualità. Ha perso un set al terzo turo con Emma Navarro e uno con la ceca Blinkova. Vittorie secche contro Nadia Podorska e l'americana Kruger.
Il percorso di Paolini a Wimbledon
Jasmine ha iniziato Wimbledon perdendo 0-6 il primo set con l'americana Montgomery, poi piegata 6-4 7-5. La svizzera Golubic sconfitta in due set, così come la greca Sakkari. La partita degli ottavi è stata combattuta e vincente, contro la filippina Eala, superata 6-4 4-6 6-3.
I precedente tra Paolini e Kostyuk, Jasmine avanti 2-1
Sono tre e piuttosto datati i precedenti tra Jasmine e Marta, l'italiana conduce 2-1. Dopo aver perso il primo head to head ha vinto le successive sfide, l'ultima a Cincinnati, sul cemento, nell'estate del 2023.
Dove vedere la sfida in tv e streaming
L'incontro tra Jasmine Paolini e Marta Kostyuk si potrà seguire in diretta TV solo su Sky e in streaming con Sky Go e NOW. La partita aprirà il programma del Campo Centrale a partire dalle ore 14:30.
Paolini-Kostyuk giocano alle ore 14.30
Jasmine Paolini a Wimbledon si è ritrovata e oggi scende in campo per la partita dei quarti di finale, in programma sul Campo Centrale alle ore 14:30. L'avversaria è l'ucraina Marta Kostyuk, giocatrice in ascesa, recente finalista al Roland Garros. Diretta TV solo su Sky.