Achille Lauro alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, il look con smoking e spilla preziosa

Ieri sera si è tenuta la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina e Achille Lauro ha rubato la scena indossando un classico frac e mostrando un’eleganza senza tempo.

Achille Lauro alla cerimonia di chiusura di Milano–Cortina

È ufficiale: le olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono ormai giunte al termine, ieri sera ha avuto luogo a Verona la cerimonia di chiusura all’interno della maestosa Arena, teatro di un evento pensato come un incontro tra sport, arte e cultura. Con la formula del Beauty in Action, lo spettacolo ha celebrato la storia millenaria dell’Italia, intrecciando l’opera lirica con la musica contemporanea, la danza e la moda, omaggiando l’Italia davanti al mondo intero. Il pubblico ha assistito a performance liriche ispirate alle grandi opere italiane, momenti di danza incredibili, set musicali pop e elettronici, fino all’avanzare del simbolico spegnimento dei bracieri olimpici e alla consegna della bandiera dei Giochi invernali al Comitato Organizzatore dei prossimi Giochi del 2030, ovvero gli Stati Uniti. Tra i protagonisti della serata, oltre a grandi nomi della scena artistica italiana e internazionale, da Roberto Bolle a Benedetta Porcaroli, ha conquistato il palco anche Achille Lauro, che ha dato un tocco di stile e modernità alla chiusura di questi Giochi che hanno ossessionato proprio tutti.

Achille Lauro sul palco dell’Arena di Verona

L'eleganza italiana secondo Achille Lauro

Alla cerimonia, Achille Lauro ha incarnato con grande personalità il concetto di eleganza italiana in chiave contemporanea. Per l’occasione ha scelto un look firmato Dolce & Gabbana, giocato sulla sobrietà e classicità, che coniuga passato e presente. Il completo, rigorosamente nei toni del nero, è composto da pantaloni sartoriali dal taglio netto abbinati a una giacca-cappotto lunga che richiama l’estetica di un mantello cinematografico, mentre sotto una camicia bianca che copre delicatamente il collo e un papillon nero annodato con precisione classica.

Achille Lauro sul palco di Verona

Questa scelta di stile, che rimanda anche ai grandi divi del cinema italiano, pur nel rispetto delle regole formali di un evento cerimoniale, rivela la predilezione di Lauro per il dialogo tra tradizione e teatralità contemporanea e, inoltre, ha reso la sua esibizione una vera e propria opera d’arte, complice anche la perfetta armonia tra Lauro e i giochi di luce dell’Arena. Un dettaglio in particolare ha poi catturato l’attenzione: la spilla appuntata sulla giacca, una spirale impreziosita da una pietra verde smeraldo, che aggiunge una nota di colore e di personalità all’insieme formale. La spilla, Mimosa Alta Gioielleria in oro bianco con diamanti e indicolite, è firmata Damiani.

Achille Lauro mentre canta Incoscienti giovani

Sul palco dell’Arena di Verona, con la sua presenza teatrale e il suo stile inconfondibile, Lauro ha eseguito il suo brano Incoscienti giovani, dedicato idealmente all’energia e alla determinazione dei partecipanti di questi Giochi, regalando al pubblico italiano e internazionale un finale intenso, contemporaneo e profondamente simbolico.