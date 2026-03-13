Klaebo dall’ospedale dopo la caduta in Coppa del Mondo: “Devo prendermi cura della testa”
"Sto bene, ma ho una sola testa… e devo prendermene cura". È il messaggio che Johannes Hosflot Klaebo ha scritto dal letto d'ospedale dove di trova ricoverato in seguito alla brutta caduta avvenuta durante la gara sprint di Coppa del Mondo a Drammen, in Norvegia. Ha riportato una commozione cerebrale, tale è stata la violenza dell'impatto con la superficie della pista ghiacciata, ma le sue condizioni sono buone. Il campione olimpico, che ai Giochi Invernali di Milano-Cortina ha conquistato ben 6 medaglie d'oro in una sola edizione (e per le quali non ha percepito alcun premio in denaro dal suo Paese), mirava alla 13ª vittoria consecutiva tra gare individuali e di squadra ma s'è dovuto arrendere alla sorte che gli ha fatto lo sgambetto.
L'incidente: il campione olimpico trascinato a terra da un avversario
L’incidente è stato provocato dalla caduta improvvisa dello statunitense Ben Ogden: ha perso l’equilibrio in un tratto particolarmente stretto del tracciato e reso insidioso dalla coltre molto dura, finendo sugli sci del fuoriclasse scandinavo e lo ha trascinato per terra, nonostante il tentativo di evitare il ruzzolone. La collisione ha provocato un effetto domino: Klaebo si è ribaltato all'indietro battendo la testa. Perché non aveva il casco? Nello sci di fondo, a differenza di quello alpino, gli atleti non indossano alcun tipo di protezione perché le cadute gravi sono molto rare e non si raggiunge mai il picco di velocità registrato nelle discese.
Nonostante la botta presa alla nuca, il fondista scandinavo è riuscito ad alzarsi da solo e a raggiungere l’area medica con le proprie gambe. Era visibilmente dolorante ma, nonostante fosse riuscito a dirigersi verso i soccorsi in autonomia, si è deciso il trasferimento in ospedale per sottoporlo ad accertamenti. Il medico della nazionale norvegese, Ove Feragen, ha rassicurato tutti i tifosi: "Non risultano lesioni gravi ma era necessario effettuare controlli a causa del trauma cranico subito".
Il messaggio di Klaebo ai tifosi: "Ho bisogno di qualche giorno di riposo"
Oltre allo stesso staff medico della nazionale norvegese, a sgombrare il campo da ogni apprensione sulle sue condizioni è stato lo stesso Klaebo. La sintesi è: la situazione è sotto controllo pur soffrendo per una commozione cerebrale. "Sono caduto e ho battuto la testa abbastanza forte – si legge nel post su Instagram -, ma fortunatamente nel complesso sto bene. Ho avuto una commozione cerebrale, quindi mi prenderò qualche giorno di riposo sia dagli allenamenti sia da internet. Ho una sola testa e devo prendermene cura. Grazie a tutti per i messaggi e per esservi preoccupati". La sua stagione si è chiusa così ma il trend di vittorie e di risultati del norvegese è stato così travolgente da aver già conquistato sia la Coppa del Mondo generale sia quella di specialità.