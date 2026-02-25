All’asta la tuta autografata di Jutta Leerdam: fioccano offerte fino a 8000 euro

La campionessa olimpica Jutta Leerdam ha messo all’asta la tuta con cui ha gareggiato e vinto ai Giochi. Ma il ricavato non andrà sul suo conto in banca.

Atleta talentuosa e personaggio divisivo: Jutta Leerdam è stata una grande protagonista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove ha fatto molto parlare di sé, non solo per le notevoli imprese sportive. È tornata a casa con ben due medaglie al collo, imponendosi come campionessa, ma la pattinatrice ha attirato su di sé anche delle polemiche. Molti non hanno gradito il suo continuo sfoggio di ricchezza, la lussuosa vita da influencer privilegiata tra jet privati e borse griffate.

Jutta Leerdam ha anche molti rapporti coi brand, difatti grazie agli sponsor per lei il 2026 sarà un anno di notevoli guadagni. I marchi hanno intravisto in lei delle grosse potenzialità. Basti pensare che guadagnerà ben un milione solo grazie a Nike, per aver mostrato il logo sul reggiseno nel post vittoria olimpica. E a proposito di guadagni: ha messo all'asta su MatchWornShirt la tuta con cui ha gareggiato ai Giochi. Ma il ricavato non andrà sul suo conto in banca.

La tuta da pattinaggio di velocità è stata sviluppata in anni di lavoro: Sportconfex l'ha ideata, perfezionata, ottimizzata per renderla davvero perfetta per accompagnare le prestazioni di un'atleta vincente. Ha la parte superiore arancione, che è il colore dei Paesi Bassi: sulla parte sinistra la campionessa ha apposto il suo autografo. La parte inferiore, invece, è blu. Questa è la divisa indossata sia nei 500 che nei 1000 metri, le due competizioni che le hanno assicurato rispettivamente il secondo e il primo posto, dunque l'argento e l'oro. Ciò conferisce alla divisa un certo valore: rappresenta un pezzo unico della storia olimpica, è un simbolo iconico di qualcosa che verrà ricordato dai posteri.

La tuta autografata di Jutta Leerdam

L'offerta corrente più alta ammonta a 8102 euro. Il ricavato andrà ai club in cui gli atleti olimpici del Team NL hanno mosso i primi passi: è quindi un modo per ringraziare, per omaggiare le proprie origini sportive, per incentivare le piccole realtà dove spesso nascono grandi campioni. Si va con questo gesto a sostenere il futuro della prossima generazione di medaglie olimpiche. Scorrendo l'elenco delle decine e decine offerte presentate fino ad ora, ci sono le bandiere di diversi Paesi: stanno partecipando dalla Germania, dagli USA, dai Paesi Bassi per accaparrarsi l'indumento, che evidentemente è abbastanza ambito trai fan della pattinatrice, dello speed skating e dei Giochi.