Jutta Leerdam, la pattinatrice nasconde un dettaglio simbolico nel look delle Olimpiadi

Jutta Leerdam è l’atleta che ha vinto l’oro olimpico a Milano Cortina nel pattinaggio di velocità: in quanti hanno notato il dettaglio simbolico nascosto nel suo look?

Jutta Leerdam è finita al centro dell'attenzione dei media dopo aver conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Campionessa nei 1000 metri dello speed skating, ha fatto parlare di lei per aver mostrato il reggiseno a fine gara. Da allora in moltissimi hanno cominciato ad andare alla ricerca di ogni dettaglio della sua vita, dalla casa di lusso in cui vive alla magica storia d'amore col fidanzato Jake Paul. In quanti hanno notato il particolare simbolico nascosto nel suo look olimpico?

Jutta Leerdam segue il trend della manicure olimpica

Definita la "diva delle Olimpiadi", Jutta Leerdam è riuscita a distinguersi non solo per talento ma anche per bellezza. In pista ha fasciato il corpo con la tutina tecnica dei pattinatori, per la precisione un modello firmato Fila tutto arancione, simbolo della sua nazionale, i Paesi Bassi, e abbinato alla cuffietta in tinta.

Jutta Leerdam

Una volta salita sul podio, ha sciolto i fluenti capelli biondi, rivelando lo splendore e la sensualità che da sempre la contraddistingue. Il dettaglio che non è passato inosservato? Come alcune atlete italiane, anche lei ha seguito il trend della manicure "a tema" Milano Cortina.

Jutta Leerdam

La french manicure per Milano Cortina

Per partecipare ai Giochi invernali di Milano Cortina Jutta Leerdam ha voluto una manicure a tema. Ha optato per delle unghie a mandorla decorate col classico french, lo ha fatto realizzare con uno smalto trasparente come base e uno bianco gesso sulle punte, ma la particolarità sta nel disegno impresso sull'anulare sinistro. L'atleta ha infatti sfoggiato una nail-art con dei piccoli cerchi olimpici, tutti in total white. Ha mostrato "l'opera d'arte" in primo piano sui social, dove ha condiviso una foto della mano che tiene stretta l'ambita medaglia d'oro.