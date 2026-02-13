Unghie tricolore e smalto fluo alle Olimpiadi Milano-Cortina per le campionesse Fontana e Lollobrigida

Continuano le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina e la nazionale italiana sta conquistando il podio in diverse specialità. Al di là dei successi raggiunti, ad attirare le attenzioni dei media è lo stile degli atleti. Se "in campo" appaiono tutti con abbigliamento tecnico, caschi e guanti anti freddo, nel momento in cui ritirano le medaglie tornano ai loro look "quotidiano", rivelando dei dettagli fashion molto originali. Ecco, ad esempio, le manicure più colorate e singolari delle campionesse italiane.

La manicure fluo di Francesca Lollobrigida

Ieri si è tenuta la gara di pattinaggio di velocità femminile sui 5.000 metri e a trionfare è stata Francesca Lollobrigida, l'atleta dal cognome "noto" che effettivamente pronipote della diva degli anni '50. Oltre ad aver superato il record olimpico in pista, ha anche vinto l'ambita medaglia d'oro. In quanti hanno notato l'originale manicure scelta per l'occasione? Nel momento in cui ha tolto i guanti, la campionessa ha rivelato un audace smalto verde fluo, steso su unghie a mandorla. Complice l'ambiente "ghiacciato" che la circondava, la nuance "neon" è stata super evidente fin dalla prima inquadratura.

Francesca Lollobrigida

Arianna Fontana con la french manicure "italiana"

A fare concorrenza a Francesca Lollobrigida in fatto di nail-art è stata Arianna Fontana, l'atleta italiana che ha vinto l'argento nei 500 metri di short track, raggiungendo Mangiarotti a 13 medaglie olimpiche. Quali unghie ha scelto per partecipare a Milano Cortina? La classica french manicure ma rivisitata in versione tricolore, ovvero con la base trasparente e le punte che riprendono i colori rosso, bianco e verde della bandiera italiana. Così facendo, ha reso omaggio alla nazionale a cui appartiene, rendendo il suo look "patriottico". In quante avranno nascosto dei dettagli personalizzati nel loro stile olimpico?

