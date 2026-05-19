Make-up ultra radioso per l’estate 2026: Bella Hadid a Cannes lancia il trucco da imitare

L'estate 2026 si avvicina e le star lo sanno bene, tanto che in molte stanno "sfruttando" il red carpet del Festival di Cannes per lanciare mode e tendenze super glamour. Bella Hadid ci è riuscita, dando l'ennesima prova di essere icona di bellezza e di stile. Arrivata alla Croisette alla fine del weekend, ha partecipato alla prima del film Garance, dove, oltre a sfilare al fianco del fratello Anward Hadid, ha anche proposto un make-up ultra radioso che sembra essere destinato a spopolare durante la bella stagione: ecco tutti i dettagli sul trucco da imitare.

Cosa usare per un make-up ultra radioso come quello di Bella Hadid

Avete mai sentito parlare del make-up ultra radioso? È quello sfoggiato da Bella Hadid a Cannes, capace di illuminare il viso "all'ennesima potenza" ma mantenendo intatta la bellezza naturale. Il trucco, messo in risalto da un raccolto tiratissimo, è stato realizzato da Nadia Tayeh, make-up artist amatissima dalle celebrities, che ha pensato di aggiungere un ulteriore tocco scintillante al look della modella. Per farlo ha esaltato lo sguardo con una linea nera di eye-liner contornata da un velo di ombretto argentato e shimmer, mentre per quanto riguarda le labbra, ha optato per per un semplice gloss dal colore neutro. La vera protagonista del trucco, però, è la base, ottenuta con un mix di fondotinta, correttori e ciprie iper luminose a effetto glow, perfette per fissare i prodotti donando luminosità alla pelle. Non è mancato il blush per dare tridimensionalità ai lineamenti del volto. Il risultato? Bella è apparsa letteralmente raggiante ma non "costruita", proprio come se fosse appena tornata da una rilassante giornata al mare.

Bella Hadid col make–up ultra radioso

Bella Hadid a Cannes indossa un abito italiano

Bella Hadid non ha lasciato nulla al caso neppure in fatto di abiti, anzi, si è trasformata in una vera e propria Cenerentola moderna grazie a una creazione firmata da una nota Maison italiana. La modella si è affidata a Prada, sfoggiando un vestito a tubino in mikado lucido powder blue, un modello col corsetto strapless decorato con una cascata di cristalli e una gonna dritta alla caviglia, contraddistinta da un micro strascico applicato al punto vita. Per completare il tutto la modella ha scelto un capispalla coordinato, delle pumps col tacco a spillo in tinta e una serie di gioielli di diamanti di Chopard. Bella ha mixato così eleganza senza tempo e glamour contemporaneo, aggiudicandosi il titolo di star meglio vestita a Cannes.

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