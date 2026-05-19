stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Make-up ultra radioso per l’estate 2026: Bella Hadid a Cannes lancia il trucco da imitare

Avete mai sentito parlare di make-up ultra radioso? Dopo essere stato sfoggiato da Bella Hadid a Cannes, sembra essere destinato a diventare il must dell’estate 2026: ecco come realizzarlo.
Leggi tutte le news di Fanpage.it tra i risultati della ricerca su Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'estate 2026 si avvicina e le star lo sanno bene, tanto che in molte stanno "sfruttando" il red carpet del Festival di Cannes per lanciare mode e tendenze super glamour. Bella Hadid ci è riuscita, dando l'ennesima prova di essere icona di bellezza e di stile. Arrivata alla Croisette alla fine del weekend, ha partecipato alla prima del film Garance, dove, oltre a sfilare al fianco del fratello Anward Hadid, ha anche proposto un make-up ultra radioso che sembra essere destinato a spopolare durante la bella stagione: ecco tutti i dettagli sul trucco da imitare.

Cosa usare per un make-up ultra radioso come quello di Bella Hadid

Avete mai sentito parlare del make-up ultra radioso? È quello sfoggiato da Bella Hadid a Cannes, capace di illuminare il viso "all'ennesima potenza" ma mantenendo intatta la bellezza naturale. Il trucco, messo in risalto da un raccolto tiratissimo, è stato realizzato da Nadia Tayeh, make-up artist amatissima dalle celebrities, che ha pensato di aggiungere un ulteriore tocco scintillante al look della modella. Per farlo ha esaltato lo sguardo con una linea nera di eye-liner contornata da un velo di ombretto argentato e shimmer, mentre per quanto riguarda le labbra, ha optato per per un semplice gloss dal colore neutro. La vera protagonista del trucco, però, è la base, ottenuta con un mix di fondotinta, correttori e ciprie iper luminose a effetto glow, perfette per fissare i prodotti donando luminosità alla pelle. Non è mancato il blush per dare tridimensionalità ai lineamenti del volto. Il risultato? Bella è apparsa letteralmente raggiante ma non "costruita", proprio come se fosse appena tornata da una rilassante giornata al mare.

Bella Hadid col make–up ultra radioso
Bella Hadid col make–up ultra radioso

Bella Hadid a Cannes indossa un abito italiano

Bella Hadid non ha lasciato nulla al caso neppure in fatto di abiti, anzi, si è trasformata in una vera e propria Cenerentola moderna grazie a una creazione firmata da una nota Maison italiana. La modella si è affidata a Prada, sfoggiando un vestito a tubino in mikado lucido powder blue, un modello col corsetto strapless decorato con una cascata di cristalli e una gonna dritta alla caviglia, contraddistinta da un micro strascico applicato al punto vita. Per completare il tutto la modella ha scelto un capispalla coordinato, delle pumps col tacco a spillo in tinta e una serie di gioielli di diamanti di Chopard. Bella ha mixato così eleganza senza tempo e glamour contemporaneo, aggiudicandosi il titolo di star meglio vestita a Cannes.

Leggi anche
Chiara Ferragni a Cannes 2026: sul red carpet sfila coperta di fiori con i capelli da diva
Bella Hadid in Prada
Bella Hadid in Prada
Look da star
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Home
Ogni quanto cambiare spugne e strofinacci in cucina secondo l'igienista
Arredare casa con le piastrelle iridescenti: i consigli per seguire il trend senza esagerare
Arredare casa con le piastrelle iridescenti: i consigli per seguire il trend senza esagerare
Perché bisogna scegliere l'arredamento col terapeuta della casa
Perché bisogna scegliere l'arredamento col terapeuta della casa
Come valorizzare le diverse camere con i profumi da ambiente
Come valorizzare le diverse camere con i profumi da ambiente
Midimalismo, il trend che dice addio alle case Instagrammabili
Midimalismo, il trend che dice addio alle case Instagrammabili
L'arredamento di tendenza è verde brillante
L'arredamento di tendenza è verde brillante
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views