Addio case bianche e neutre: l’arredamento di tendenza è verde brillante

Avete mai sentito parlare del verde chartreuse? È una tinta vitaminica e dal forte impatto, di recente tornata di moda nell’interior design: ecco come usarla in casa per avere un arredamento super glamour.

Dimenticate le case total white o in colori neutri, è arrivato il momento di dire addio al minimalismo in stile nordico che ha dominato gli ultimi anni. Ora ad andare di moda è la personalizzazione, le tinte vitaminiche e tutti gli accessori dalla forte personalità, assolutamente essenziali per trasformare gli ambienti domestici in un rifugio capace di rispecchiare la propria natura. Stando alle tendenze del momento, in particolare, sarebbe bene puntare tutto su una nuance in particolare, il verde chartreuse, ovvero il verde vivace, quasi fluo, dell'omonimo liquore francese: ecco come abbinarlo e utilizzarlo in casa.

Il ritorno del verde chartreuse

Si chiama verde chartreuse, prende il nome dall'omonimo liquore francese ed è un colore super vivace, praticamente quasi fluo, tra il giallo e il verde. Spesso viene chiamato verde "Shrek" e, sebbene a primo impatto possa sembrare insolito, in verità è già stato molto popolare: alla fine dei primi anni 2000, infatti, era particolarmente in voga insieme ai blu e ai rosa vibranti.

verde chartreuse

Ora è tornato e sembra essere destinato a dominare il settore home, dove sempre più spesso si va alla ricerca di energia e di creatività. A rendere affascinante il verde chartreuse sono l'intensità e la rarità, due dettagli che non possono passare inosservati ma che potrebbero farlo sembrare difficile da usare. Naturalmente la chiave per inserirlo in modo chic nell'interior design è utilizzarlo con parsimonia, evitando un effetto troppo esagerato o appariscente.

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verde chartreuse

Dove e come usare il verde chartreuse

Il verde chartreuse trasmette un senso di audacia e una leggera irriverenza ma, allo stesso tempo, se usato correttamente, è capace di portare freschezza e giocosità all'intero appartamento. Sensibile alle fonti di luce, riesce a cambiare in modo visibile nel corso della giornata, da quando viene illuminato dai raggi del sole a quando di sera vengono accese le lampade o i neon: da questo punto di vista, dunque, risulta perfetto se si vuole rendere una stanza "memorabile". In alternativa va usato in piccole quantità: no alle pareti dipinte completamente di verde, ai mobili di grandi dimensioni alle camere a pianta aperta in questa tonalità, sì, invece, ai piccoli elementi decorativi, agli oggetti in vetro e alle opere d'arte da parete. Il verde chartreuse va evitato anche nelle camere da letto a causa del suo effetto stimolante, va scelto negli ambienti in cui si desidera aggiungere personalità e sorpresa. In quanti seguiranno questo trend iper contemporaneo?