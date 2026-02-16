Perché il verde è il colore perfetto per la cucina secondo il Feng Shui

Ristrutturare casa non è un gioco da ragazzi e non solo perché bisogna creare un giusto mix tra contemporaneità e tradizione, visto che non si può cambiare arredamento a seconda delle mode: anche scegliere il colore dominante delle camere è una vera e propria impresa. Stando ai consigli del Feng Shui, un'antica arte geomantica taoista cinese che organizza gli spazi abitativi in armonia con l'ambiente, esiste una nuance ben precisa per rendere la cucina un ambiente armonioso, energetico e fresco: ecco qual è.

Cosa simboleggia il verde

Avete mai sentito parlare del Feng Shui? Si tratta di un'antica arte geomantica taoista cinese che organizza gli spazi abitativi e lavorativi in armonia con l'ambiente, con l'obiettivo di lasciare trionfare la salute, la prosperità e il benessere. Secondo gli studi condotti dagli esperti di questo settore, il colore non va a incidere solo sull'estetica degli spazi domestici, influenza anche il modo in cui la casa trasmette emozioni positive. Per creare una cucina che trasudi abbondanza ed equilibrio emotivo, in particolare, sarebbe bene dipingerla di verde. Questo colore, infatti, non solo va di moda ma simboleggia anche la natura, aiutando chi la abita a bilanciare tutto ciò che accade nella sua quotidianità.

Cucina verde

Gli effetti del verde sulla quotidianità

Secondo il Feng Shui, è fondamentale prendersi cura in modo meticoloso della cucina, visto che è lo spazio della casa in cui materia ed energia si fondono costantemente. Cosa significa? Che tutto ciò che viene fatto e preparato in cucina viene integrato nel corpo, dal cibo alle emozioni. Il verde non fa altro che favorire l'equilibrio energetico, trasmettendo nutrimento prima ancora di mangiare ma non entrando in contrasto con l'energia dei fornelli. Il risultato? L'ambiente risulta equilibrato e attivo ma non caotico, una vera e propria "oasi di serenità" che riesce a essere super funzionale. Insomma, il verde è il colore perfetto per la stanza in cui a fine giornata ci si ritrova con la famiglia a mangiare: in quanti seguiranno i consigli del Feng Shui?