Per trasformare la casa in un rifugio tranquillo basta una stanza “fiorita”

La primavera è arrivata e volete che anche nella vostra casa si respiri l'aria frizzante della bella stagione? Basta seguire il trend delle stanze "fiorite", perfetto per trasformare l'abitazione in un rifugio tranquillo ma allo stesso tempo fresco e luminoso. Non si tratta solo di un modo per ricreare una sorta di giardino tra le mura domestiche, questa mania è l'ideale per coloro che vogliono puntare tutto su un design capace di migliorare l'umore: ecco tutti i consigli da seguire per rendere il proprio appartamento un "campo fiorito".

Come seguire il trend della stanza "fiorita"

Per trasformare la propria casa in un rifugio fresco e rilassante basta una stanza "fiorita", dove entrare in contatto con la natura e ritrovare se stessi durante le giornate più stressanti. Per seguire il trend è fondamentale scegliere la camera giusta. Sarebbe bene puntare su quella più luminosa dell'appartamento, soprattutto se la si vuole arredare con delle piante vere, visto che la luce naturale riesce a farle fiorire in modo meraviglioso. La si può, inoltre, arricchire con altri elementi ispirati alla natura come pannelli in legno, accessori in vimini e gadget "da giardino".

Stampe botaniche e parati floreali

In alternativa si può arredare in chiave floreale l'ingresso o il disimpegno, a patto che entrambe le zone vengano trasformate in vere e proprie "oasi naturali". Se non si ha il "pollice verde" o semplicemente il giardinaggio non è il proprio forte, si può seguire lo stesso la mania, magari attraverso l'uso di piante artificiali, di stampe botaniche o di carte da parati floreali. I colori naturalmente devono essere ispirati alla natura, dal verde bosco al marrone, fino ad arrivare ai più brillanti giallo e arancione. Una stanza "fiorita" non è solo un luogo da arredare con piante e dettagli naturali, è la zona della casa in cui connettersi con il concetto di "vita lenta", dove prendersi davvero una pausa dalla frenetica quotidianità.