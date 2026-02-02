I look ai Grammy Awards 2026, dalle piume di Lady Gaga ai cristalli di Sabrina Carpenter

Lady Gaga au Grammy Awards 2026

I Grammy Awards hanno riunito presso la Crypto.com Arena di Los Angeles tutte le star musicali del momento. C'erano tutti, pronti a salire sul palco per esibirsi, per consegnare premi o a ritirarli: Lady Gaga, Addison Rae, Olivia Dean, Chappell Roan, Justin Bieber, Bad Bunny, Harry Styles. Sul red carpet si è visto di tutto: nude look audaci, outfit drammatici con piume, look più glamour scintillanti all'insegna di cristalli.

Il nude look di Chappell Roan

La cantante ha indossato un look di grande impatto. La creazione firmata Mugler è stata ricreata ispirandosi a un look d'archivio della Maison, modificato nel colore. La caratteristica che lo rende unico è il fatto che resti attaccati ai capezzoli tramite dei piercing. Chappell Roan per l'occasione ha fatto anche dei tatuaggi temporanei, tra cui uno enorme sulla schiena messo in evidenza dalla profonda scollatura del vestito.

Chappell Roan in Mugler

Lady Gaga in versione cigno nero

Lady Gaga riesce sempre a far parlare di sé coi look: elaborati, drammatici, statuari, scultorei, alieni. Sono opere d'arte che si abbinano perfettamente al suo spirito camaleontico e creativo. Nel corso della serata ha sfoggiato diversi outfit, ma all'arrivo ha incantato in versione cigno nero. L'abito a sirena interamente ricoperto di piume è del brand Matières Fécales di Rose Dalton e Steven Raj Bhaskaran. Il nome del marchio significa proprio "materia fecale": i due designer lavorano per mandare attraverso i loro capi un messaggio di inclusività e sono creazioni realizzate nel rispetto dell'ambiente (no sprechi, no coloranti).

Lady Gaga in Matières Fécales

Sabrina Carpenter diva scintillante

Sabrina Carpenter ha scelto un abito da sera glamour ed elegante per il suo arrivo sul red carpet. È una creazione custom Valentino by Alessandro Michele degna di una diva d'altri tempi, in color argento: gonna a balze, applicazioni di cristalli e perline, scollo a V sul corpetto, maniche di perline a mo' di mantellina sulla spalle. Ha impreziosito il tutto con tre anelli di diamanti: uno con le iniziali "SC" di Maison Raksha e due di Chopard, stesso brand che ha firmato gli orecchini pendenti di diamanti.

Sabrina Carpenter in Valentino

Addison Rae in total white

Addison Rae ha indossato un minidress asimmetrico, corto soltanto dietro. È un modello personalizzato di Alaia, bianco, con gonna a pieghe che scopre le gambe nella parte posteriore e maxi scollatura a goccia fino all'ombelico. Candide come il vestito anche le décolleté con tacco alto.

Addison Rae in Alaia

Heidi Klum vestita di lattice

Heidi Klum ha indossato un abito scultura molto particolare, in lattice color carne con dettaglio anatomico: l'effetto capezzoli in vista. Questo rendeva il modello quasi una seconda pelle. È un modello strapless, dunque senza spalline.