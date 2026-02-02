Chappell Roan esagera col nude look ai Grammy 2026: l’abito è tenuto sù dai piercing ai capezzoli

Chappell Roan ai Grammy Awards 2026

È tempo di Grammy Awards 2026. La 68esima edizione è andata in scena presso la Crypto Arena di Los Angeles presentata dal comico sudafricano Trevor Noah, in presenza di tutte le star musicali del momento. DeBÍ TiRAR MáS FOToS di Bad Bunny si è aggiudicato il premio Album dell'anno: l'artista portoricano nel suo discorso si è espresso contro l'ICE. premiati anche Kendrick Lamar, Lady Gaga, Billie Eilish. Tra i nominati c'era anche Chappell Roan, Miglior Artista Emergente ai Grammy dell'anno scorso. Stavolta era nominata nelle categorie Disco dell'Anno e Migliore Performance Pop da Solista. Non ha vinto sul fronte musicale, ma ha vinto sul fronte del look, decisamente il più audace della serata.

La cantante ha attirato l'attenzione immediatamente al suo arrivo, con un look unico: un abito bordeaux trasparente con strascico, schiena scoperta e tatuaggi in vista (alcuni solo temporanei, fatti per l'occasione). C'era il disegno di un pony sul petto (forse un omaggio alla sua hit Pink Pony Club), un altro maxi tattoo sulla schiena a effetto pizzo, la scritta "Princess" sul fondoschiena più altri piccoli disegni sulle braccia. Una volta tolto il mantello di chiffon sovrastante, ciò che rendeva unico il vestito era il fatto che a tenerlo sù erano dei piercing ai capezzoli! È una creazione firmata Mugler e nasconde un riferimento a un pezzo d'archivio della Maison.

Chappell Roan in Mugler, gioielli Buccellati

Infatti rimanda alla sfilata di Thierry Mugler della Primavera 1998, quando in passerella sfilò Erica Vanbriel, appunto con l'abito originale (di colore nero) che prevedeva i piercing al capezzolo. Ha completato il look co un tocco prezioso firmato Buccellati, un choker con orecchini coordinati in oro giallo. La cantante, fedele alla fiammante chioma rossa, stavolta ha optato per un make-up meno strong del solito. È una sperimentatrice e predilige beauty look molto drammatici e d'impatto.

Il nude look di Chappell Roan

Stavolta ha optato "solo" per delle guance colorate effetto bambola, smokey sugli occhi con tocchi di eyeliner metallico argentato e rossetto abbinato al vestito. "Questo trucco potrebbe risultare un po' deludente e inaspettato per i fan che si aspettavano qualcosa di estremamente intenso – ha spiegato il suo makeup artist Andrew Dahling a Marie Claire – Ma l'obiettivo era rendere omaggio alla storia, alla stilista e alla direzione intrapresa dalla stylist Genesis. Volevamo che altri elementi del look risaltassero". Non è stato il solo outfit della serata. Chappell Roan è salita sul palco per consegnare il premio come Miglior artista emergente a Olivia Dean. In quel caso la scelta è caduta du un ben più etereo e coprente abito Rodarte della collezione Autunno/Inverno 2007.