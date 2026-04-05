Elisabetta Canalis con il body trasparente in pizzo rilancia la tendenza nude per la primavera 2026

Elisabetta Canalis con nude look in pizzo. Foto di: Dove Shore

Le passerella Primavera/Estate 2026 avevano annunciato il ritorno degli abiti a effetto nudo e di outfit creati con pizzo e seta trasparente. Elisabetta Canalis ripropone il trend primaverile sfoggiando – in un recente shooting fotografico realizzato da Dove Shore – un nude look in cui è protagonista esclusivamente un body super sgambato realizzato in pizzo nero trasparente. Dopo il pizzo Canalis ha scelto un outfit total black, con corsetto di Vassia Kostara e pump di Giuseppe Zanotti, per partecipare ieri sera alla puntata serale di Amici di Maria De Filippi.

La tendenza nude per la primavera

Sempre attenta alle ultime tendenze, Elisabetta Canalis non rinuncia al pizzo indossando un body vedo non vedo in uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, divenuto virale in breve tempo e che ha collezionato più di 120mila like. Canalis sdogana quindi il trend di stagione che ha spopolato sulle ultime passerelle primaverili, dove moltissimi designer hanno fatto sfilare abiti in pizzo trasparente declinati in nero o total white.

Elisabetta Canalis con body in pizzo trasparente nelle foto scattate da Dove Shore

Nel nuovo mood di stagione c'è un forte rimando alla lingerie, ai capi intimi e all'homewear: spopolano styling creati con ampi completi in stile pijama, realizzati in seta trasparente o in satin dipinto da colori pastello come il rosa e il verde menta. Oltre ai tessuti morbidi e alle tonalità chiare, contribuiscono a creare lo stile più trendy del momento anche le linee strutturate che ricordano i corsetti o i dettagli che richiamano guepierre e reggicalze.

Look in pizzo nelle collezioni P/E 2026

Sulle passerelle Primavera/Estate 2026 sono apparsi abiti in pizzo nero impreziositi da maxi fiocchi e gonne nella collezione disegnata da Jonathan Anderson per Dior, mentre abiti vedo non vedo in total black, con gonne asimmetriche e motivi floreali macro, sono stati protagonisti nei look di primavera di McQueen.

Un abito in pizzo nero della collezione Primavera/Estate 2026 di McQueen

Alessandro Michele disegna per Valentino lunghi abiti da sera nude, con inserti in pizzo declinati in un'affascinante nuance blu notte, mentre un candido bianco spicca sui modelli lace di Giambattista Valli, Givenchy e Vivienne Westwood. Acne Studios utilizza poi corsetti e rimandi al mondo della lingerie per gli abiti primaverili dalle linee strutturate.

Un abito con dettagli in pizzo trasparente della collezione Primavera/Estate 2026 di Valentino

Un discorso a parte va fatto per il pizzo dai colori vitaminici, in rosa, verde e giallo, apparso sulla passerella di Miu Miu negli abiti grembiule. Qui l'ispirazione non guarda al mondo della lingerie: Miuccia Prada utilizza il grembiule come una divisa, trasformandolo in un simbolo della forza e del lavoro femminile. Il tutto è attenuato dai tessuti preziosi traforati come il pizzo o con l'utilizzo di fantasie micro floral che creano un inaspettato effetto finale.

Miu Miu, abito in rosa confetto della collezione Primavera/Estate 2026

Abiti vedo non vedo: il must have di stagione

Il trend di stagione che prevede l'utilizzo dei tessuti trasparenti non si esaurisco solo con gli abiti in pizzo. Diversi brand interpretano la tendenza proponendo varianti realizzate in seta o tessuti impalpabili e trasparenti che diventano una seconda pelle.

Look vedo non vedo Fendi dalla sfilata Primavera/Estate 2026

Lunghi chemisier simili a una vestaglia hanno sfilato da Emporio Armani, mentre Ferragamo propone tubini vedo non vedo color salvia. Fendi, infine, gioca con le trasparenze, utilizzandole per completi coordinati dai colori vitaminici con bomber e gonne longuette che rivelano l'intimo.

Look con abito chemisier in seta Emporio Armani

La tendenza lace nei look da star

Non solo le celeb nostrane, anche star internazionali come Zendaya non hanno resistito al fascino del pizzo e degli abiti ispirati alla lingerie. Durante il press tour organizzato per il lancio del film The Drama, di cui l'attrice è protagonista insieme a Robert Pattinson, Zendaya è apparsa al Tonight Show di Jimmy Fallon con un lungo abito semi trasparente, che fa parte della collezione Primavera/Estate 2026 di Zimmermann. Oltre all'utilizzo di un pizzo color indaco, il vestito prevede un corpetto in cui convivono diversi elementi rubati dai capi di abbigliamento intimo, come le coppe a triangolo e il reggicalze utilizzato come decoro all'altezza della vita.