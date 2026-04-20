Stivali in primavera, il trend dall’animo rock lanciato da Elisabetta Canalis

Chi ha detto che gli stivali possono essere indossati solo in inverno? Elisabetta Canalis ha dimostrato il contrario, trasformandole nelle scarpe must della primavera.

La primavera 2026 è cominciata già da quasi un mese ma solo da qualche giorno a questa parte si è "fatta sentire". Complici le mattinate sempre più calde e soleggiate, sono moltissimi coloro che hanno dato il via al temuto cambio di stagione, rispolverando gli abiti leggeri e colorati perfetti per affrontare con stile le giornate tipicamente primaverili. Lo sa bene Elisabetta Canalis, che proprio nelle ultime ore ha incantato tutto con un completo di seta che le ha lasciato la schiena nuda. Il dettaglio che non è passato inosservato? Lo ha abbinato a un paio di stivali di pelle, lanciando quello che si preannuncia uno dei trend più glamour di stagione.

Il ritorno degli stivali in primavera

Chi ha detto che gli stivali sono un prerogativa dell'inverno? La verità è che sono le calzature must anche della primavera, quando le temperature cominciano a scaldarsi. Sul mercato, infatti, vengono proposti i modelli più svariati, molti dei quali realizzati in tessuti leggermente più leggeri di quelli usati per le scarpe imbottite invernali.

Elisabetta Canalis con i camperos

Per evitare di ritrovarsi con i piedi caldissimi e sudati, dunque, basta scegliere semplicemente i modelli pensati per la primavera. Elisabetta Canalis sui social è tornata a lanciare il trend indossando un paio di camperos total black, che ha abbinato a un adorabile completo scollato e multicolor. Il risultato finale? Gli stivali sono riusciti a smorzare il mood romantico del look, aggiungendo un dettaglio super rock che l'ha resa per l'ennesima volta icona fashion iper contemporanea.

Elisabetta Canalis in Amazuìn

Chi ha firmato il look con la schiena nuda di Elisabetta Canalis

Sebbene quello indossato da Elisabetta Canalis sembri un maxi dress in pieno stile primaverile, in realtà è un completo a due pezzi. L'ex velina si è affidata al brand Amazuìn, sfoggiando la gonna lunga Tayla Sheer, modello in morbido tulle elasticizzato, con una fascia in vita arricciata e una silhouette ampia e svasata con profondi spacchi laterali.

Elisabetta Canalis con la schiena nuda

Per completare il tutto ha scelto un costume intero coordinato, la cui particolarità sta nella profondissima scollatura sulla schiena e nei cut-out laterali che lasciano i fianchi nudi. Quanto costano i due capi? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti rispettivamente a 355 e 215 euro. In quanti prenderanno ispirazione da Elisabetta e per la primavera lasceranno trionfare la sensualità ma con un tocco rock?