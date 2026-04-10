Il ritorno delle scarpe “con l’occhio” di quando eravamo bambini: il trend lanciato da Belén Rodriguez

La primavera 2026 è arrivata da quasi un mese ma solo ora le temperature miti cominciano a farsi sentire. Complici le giornate sempre più soleggiate, sono moltissimi coloro che hanno già fatto il cambio di stagione e che ora stanno sfoggiando alcuni dei must del momento. È il caso di Belén Rodriguez, che per affrontare un caldo pomeriggio milanese ha puntato su un look tutto da imitare. Il capo che ha fatto la differenza, destinato a diventare uno degli accessori più gettonati della primavera? Le scarpe con gli occhielli, come quelle che usavamo quando eravamo bambini negli anni '90.

Le scarpe della primavera sono le Mary Jane con gli occhielli

Ricordate le scarpe con gli occhielli di quando eravamo bambini? Se fino a qualche tempo fa venivano considerate il simbolo per eccellenza dell'infanzia, ora le cose sono cambiate. Come dimostrato da Belén Rodriguez, sono tra gli accessori più glamour del momento e di sicuro nei prossimi mesi spopoleranno grazie al loro mood chic ma allo stesso tempo giocoso. Essendo un mix tra ballerine, mocassini e Mary Jane, possono essere abbinate sia a un look elegante che a un look casual ma in tutti i casi aggiungeranno un tocco super fashion all'outfit. In quanti non resisteranno alla mania e per dare il via alla primavera rispolvereranno le scarpe dell'infanzia?

Le scarpe con l’occhiello di Belén

Il look primaverile di Belén Rodriguez

Come ha abbinato Belén Rodriguez le Mary Jane con l'occhiello? Innanzitutto ne ha scelto un paio in pelle nera (probabilmente di Prada) con la suola leggermente platform e la fibbia sul lato del piede e le ha portate con dei calzini bianchi a costine in bella vista. Ha poi completato il look con una semplice t-shirt bianca a maniche corte e con una minigonna sportiva in grigio scuro, un modello fasciante che ha lasciato le gambe in mostra. Borsa in spalla, giacca di pelle bordeaux e una cascata di bracciali preziosi: Belén ha dato l'ennesima prova di essere una indiscussa regina di stile.

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