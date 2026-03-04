Il capo da avere nella primavera 2026 è il bermuda oversize, come quello di Deva Cassel a Parigi

Manca ancora qualche settimana all'inizio della primavera 2026 ma le giornate sempre più calde e soleggiate stanno facendo venire a tutti la voglia di uscire e di godersi il ritorno della bella stagione. Niente più maglioni, bomber e sciarpe di lana, è arrivato il momento di rispolverare i capi leggeri e di informarsi sulle tendenze che spopoleranno. Per capire quali saranno i must basta guardare le star alla Paris Fashion Week appena cominciata. Deva Cassel, in particolare, è stata tra gli ospiti dello show di Dior e ha incantato tutti con un bermuda così oversize da sembrare una gonna: scommettiamo che diventerà il capo primaverile più richiesto dei prossimi mesi?

Il look di Deva Cassel che anticipa la primavera

Deva Cassel è ormai una presenza fissa alla sfilata di Dior, Maison che da anni la considera una vera e propria musa. Quale migliore occasione della Paris Fashion Week per lanciare una tendenza primaverile? È proprio quanto fatto dalla figlia di Monica Bellucci, apparsa adorabile e super glamour in un look Dior by Jonathan Anderson. Niente sontuosi abiti da sera o tailleur rigorosi, ha mixato classe e comodità con una camicia a righe bianche e azzurre e un paio di bermuda dalla silhouette oversize, un modello a vita altissima e con le gambe così ampie da sembrare una gonna. Per completare il tutto ha scelto un paio di pumps nere e una borsa iconica, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti ed extra ricci.

Deva Cassel in Dior

Come abbinare i bermuda over in primavera

La mania del bermuda oversize "strizza l'occhio" al trend mannish ma declinato in chiave super glamour. Se in passato i pantaloni sotto al ginocchio venivano associati a uno stile retrò e decisamente poco trendy, ora le cose sono cambiate, soprattutto se si riesce a giocare con le proporzioni. I bermuda possono essere abbinati alle camicie di cotone o a delle semplici canotte, possono essere portati con i tacchi o con le scarpe raso terra, l'importante è che arrivino sotto al ginocchio e che siano molto ampi. Un'altra star che ha seguito la mania (in versione premaman)? Diletta Leotta, che sui social ha sfoggiato dei jeans dal taglio maschile firmati Icon Denim. In quante non vedono l'ora che arrivi la primavera per essere super trendy come le celebrities?