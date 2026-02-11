I gambaletti in vista sono il must della primavera 2026, come dimostrato da Giulia De Lellis

In quante alla prima giornata di sole non possono fare a meno di sognare la primavera con le sue temperature miti e i suoi abiti leggeri? Nonostante manchi ancora più di un mese al tanto atteso 21 marzo, tutte quelle che vogliono essere sempre sul pezzo farebbero bene a informarsi sui trend destinati a spopolare durante la bella stagione. Tra questi c'è la moda più amata e odiata degli ultimi anni, quella dei gambaletti portati in vista. A seguirla di recente è stata Giulia De Lellis: ecco come si è mostrata sui social.

Il look di Giulia De Lellis anticipa la primavera

Giulia De Lellis è sempre super informata sugli ultimi trend fashion, anche dopo essere diventata mamma. Nonostante la piccola Priscilla riempia le sue giornate, trova sempre il tempo per prepararsi di tutto punto prima di un impegno professionale. È proprio quanto successo nelle ultime ore, quando si è scattata un selfie in ascensore prima di partecipare a un evento del brand TLC. Per l'occasione ha anticipato la primavera abbinando un semplice trench color cammello, un modello corto e con la cintura che lo ha reso avvitato, a un paio di gambaletti portati in vista, di quelli in calza velata e trasparente destinati a diventare un must. Per completare il tutto ha scelto un paio di sling-back col tacco alto e una Birkin in pelle di coccodrillo nera di Hermès (prezzo oltre 42.000 euro).

Giulia De Lellis con i gambaletti a vista

L'epoca d'oro dei gambaletti

È arrivato il momento di rispolverare i gambaletti, destinati a diventare l'accessorio più desiderato della primavera 2026. Se un tempo venivano associati al "granny style", ovvero lo stile delle nonne, da qualche anno stanno vivendo la loro nuova "epoca d'oro". Complice il ritorno dell'estetica preppy e coquette, sono diventati un accessorio dal fascino glamour e romantico, perfetti per mixare eleganza e originalità. I più trendy sono quelli in nylon trasparente che arrivano sotto al ginocchio, che fino a qualche tempo fa venivano nascosti, mentre ora vanno indossati a vista. In alternativa si può optare per delle calze più doppie e coprenti, a patto che si sfoggino sulle gambe nude, l'importante è che ricordino le classiche divise scolastiche. In quante seguiranno la mania durante la prossima primavera?